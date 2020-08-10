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Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
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Банки.ру

ЦБ рассказал о банковском регулировании во II квартале

Банки.ру03:53
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известиявчера в 09:43
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

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ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
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ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
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Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
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Министр рассказал, какие недочеты выявила проверка в Диагностическом после скандала Жалобы врачей на неверно начисленную зарплату подтвердились Как ранее писал amic.ru, в июне внимание СМИ было приковано к Диагностическому центру Алтайского края, персонал которого рассказал о том, что два месяца подряд сотрудники получают МРОТ, хотя работали с полной нагрузкой.
АМИТЕЛ00:56
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РБК07:45
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91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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