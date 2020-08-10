ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
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Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
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ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков
Интерфаксвчера в 10:49