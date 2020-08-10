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Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
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Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русскомвчера в 10:08
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известиявчера в 09:43
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи

Московская федерация футбола пообещала разобраться в инциденте с бывшим игроком «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и сборной России Романом Широковым, который избил судью Никиту Данченкова во время матча любительских команд.
Московская федерация футбола разберется в ситуации с избиением судьи
Известия17:59
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

Ранее Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ, среди участников — ведущие международные фармацевтические концерны) обратилась в Минздрав с предложением отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы ее клинических испытаний.
РБК18:55
1,3K

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUMвчера в 07:25
2,1K

Писатель Крапивин повторно госпитализирован после лечения пневмонии

Советский и российский писатель Владислав Крапивин повторно доставлен в больницу после того, как 7 августа завершил лечение пневмонии, сообщила командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
News.ruвчера в 05:38
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАССвчера в 06:19
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Калошин объяснил, почему VAR не отменила пенальти в ворота «Спартака»

Видеоассистент матча "Спартака" и "Сочи" Алексей Еськов не посчитал явной ошибкой решения главного судьи Василия Казарцева назначить второй пенальти в ворота московского клуба, заявил руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) в российском футболе Леонид Калошин.
РИА Новостивчера в 15:34

Больше 120 тонн нефти попало в озеро в Хабаровском крае

По информации пресс-службы Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры, из-за разгерметизации нефтепровода Оха – Комсомольск,который используется для транспортировка топлива с Сахалина на Комсомольский НПЗ, вытекло 120 тонн нефти.
EastRussia22:31
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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Тихановская назвала себя победителем выборов президента Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила на пресс-конференции, что не признаёт официальных результатов выборов главы государства и считает себя их победителем.
Свободная Прессавчера в 05:48
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Россиянам назвали опасные места для оплаты банковской картой

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов назвал агентству «Прайм» места, где опасно расплачиваться банковскими картами.
Lenta.ru20:28
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русскомвчера в 10:38
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Врач спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в российских школах

Школы в Росси после начала учебного года первого сентября не начнут новую волну заболеваний COVID-19 из-за особенностей самой болезни, заявил главный врач медцентра "Лидер-медицина" Евгений Тимаков.
VSE42.RUвчера в 13:15
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