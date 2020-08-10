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Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
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ЦБ перешел на продленку

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