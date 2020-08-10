ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
Смотрите также
Одна из дочерей Путина сделала прививку от коронавируса
Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию
Судья матча «Спартак»–«Сочи» объяснил решение назначить пенальти
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Рогозин: 70% россиян не верят, что американцы были на Луне
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Мишустин утвердил правила возврата денег за покупку туров по России
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
МВД Белоруссии: один протестующий погиб во время столкновений в Минске
Россия и Кипр достигли нового налогового соглашения
Роман Широков принес извинения избитому судье
Жители Донбасса заменили шахтерский сленг на военный
Юрий Гальцев сменил имидж ради молодой избранницы
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам
Сенатор США призвал Александра Лукашенко уйти в отставку
Режиссером нового «Трона» станет автор «Марии Магдалины» Гарт Дэвис
В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19
Рассказавшая о жизни на тысячу рублей в день Бледанс купила квартиру
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
В России за сутки зарегистрировали менее 5 тыс. случаев COVID-19
Роман Широков принес извинения избитому судье
Участник «Северного потока-2» заявил о риске прекращения проекта
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Си Цзиньпин призвал граждан Китая экономить еду
Надежды Польши на добычу сланцевого газа не оправдались
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
Подробнее о событии
ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков
Интерфаксвчера в 10:49