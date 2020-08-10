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Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
Подробнее о событии
Банки.ру

ЦБ рассказал о банковском регулировании во II квартале

Банки.ру03:53
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известиявчера в 09:43
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

Широкова отстранили от эфиров на ТВ после нападения на судью

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что экс-капитан сборной России по футболу Роман Широков, который напал на арбитра в любительском матче, отстранен от всех эфиров на телеканале "Матч ТВ", где работал экспертом.
РИА Новости07:02

Минздрав раскрыл срок действия российской вакцины от коронавируса

В Минздраве России рассчитывают, что отечественная вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и зарегистрированная 11 августа, обеспечит защиту от инфекции до двух лет.
Новый День06:50
17

СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили

Минск, 11 августа 2020, 13:51 — REGNUM После массовых протестов в Минске и блокировке движения транспорта на участке автодороги по улице Притыцкого и проспекту Пушкина следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.
REGNUM06:51
53

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
164

В России может появиться система отслеживания сделок с криптовалютой

Реализация проекта "Прозрачный блокчейн" потребует бюджетных средств в размере 760 млн рублей Напомним, 10 июня 2020 года президент России Владимир Путин поручил утвердить до 31 августа федеральный проект "Искусственный интеллект".
REGNUM02:34
5

Лавров заявил о необходимости освобождения российских журналистов

В МИД России слышали об отсутствии связи с несколькими российскими журналистами, которые находятся в Белоруссии для освещения проходивших там президентских выборов, и поднимали этот вопрос с коллегами в Минске.
РБК06:25
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Греция назвала действия Турции в Средиземном море провокацией

Греческие власти называет сейсморазведку Турции в Средиземном море незаконной Турция направила судно для исследований в спорном районе восточного Средиземноморья Автор: Служба новостей Фото: Anadolu Дата: 10.08.2020 (CHELINDUSTRY) Власти Греции называет сейсморазведку Турции в Средиземноморье незаконной.
Chelindustry.ruвчера в 09:19