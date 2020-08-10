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Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
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Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

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ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
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Известиявчера в 09:43
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

Россиянам рассказали, как обеспечить себе пенсию в 90 тысяч рублей

Чтобы в течение 20 лет доходы на пенсии составляли примерно 100 тысяч рублей, нужно каждый месяц инвестировать 29 тысяч рублей в облигации либо 14,3 тысячи — в сбалансированный портфель из акций и облигаций.
РИА Новостивчера в 02:26
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
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Белград, 10 августа 2020, 17:54 — REGNUM Решение о закупке военной и оборонительной техники каждая суверенная страна принимает самостоятельно, однако её правительство должно осознавать, какие краткосрочные и долгосрочные риски несут сделки с китайскими производителями вооружения.
REGNUMвчера в 10:54
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Сенатор из США предупредил о возможных санкциях против Лукашенко

Вашингтон, 11 августа 2020, 01:06 — REGNUM Власти Белоруссии должны аннулировать результаты подсчетов при голосовании на президентских выборах и провести новый подсчет или устроить новые выборы в республике, иначе против президента Белоруссии Александра Лукашенко могут быть восстановлены санкции США и ЕС.
REGNUM18:06

«Боруссия» решила сохранить полузащитника Санчо еще на один сезон

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ИА Красная Веснавчера в 16:38

Эксперты допустили отключение интернета в Белоруссии извне

Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ), кандидат технических наук Александр Шаромок не исключил возможность заблокировать интернет в Белоруссии извне.
РБК17:33
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Тропический шторм «Чанми» легонько затронет только часть Сахалина

По словам главы метеорологической службы Бориса Кубая, траектория вихря может напоминать траекторию предшественника, и он может быстро пройти над акваторией Японского моря, затронув восточную и южную части Приморского края.
Evo-rus.comвчера в 08:16
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