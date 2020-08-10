Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Российская газета
Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Обычно банки предлагают несколько вариантов условий реструктуризации. Банк России рекомендовал кредиторам до конца года не обращать взыскание на находящееся в залоге жилье и приостановить принудительное выселение должников из жилья, на которое взыскание было обращено ранее.В источнике
Подробнее о событии
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44
Банки.ру

ЦБ рассказал о банковском регулировании во II квартале

Банки.ру03:53
Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
Газета.Ru

Банк России попросил кредиторов не выселять должников до 2021-го

Газета.Ru13:05
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Коммерсантъ07:09
623

154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)04:30
1,8K

Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины против коронавируса

Во вторник, на конференции, посвященной регистрации первой российской вакцины против коронавируса «Спутник V», генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что фонд уже получил запросы на 1 млрд доз этой вакцины.
РБК07:45
117

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
REGNUM07:21
83

Литва призвала созвать чрезвычайный саммит ЕС по Белоруссии

Чрезвычайный саммит ЕС по ситуации в Белоруссии после прошедших выборов предложил созвать президент Литвы Гитанас Науседа в телефонном разговоре с главой Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
ИА Красная Весна12:41
24

Dow Jones поднялся выше 28 000 пунктов

Нью-Йорк, США, 11 августа 2020, 17:42 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали торги 11 августа разнонаправленно — промышленный Dow Jones и потребительский S&P 500 растут, «высокотехнологичный» Nasdaq падает.
REGNUM10:42
1