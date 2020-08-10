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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Центральный банк РФ рекомендовал кредитным организациям и микрофинансовым предприятиям приостановить процедуры принудительного выселения должников до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.В источнике
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Российская газета

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года

Российская газетавчера в 12:18
ТАСС

ЦБ порекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года

ТАССвчера в 10:54
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Газета.Ruвчера в 10:25
Rambler News Service

ЦБ рекомендовал банкам продлить послабления для россиян на фоне пандемии

Rambler News Serviceвчера в 09:56
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известиявчера в 09:43
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18

Четверо освобожденных в Минске российских журналистов вернулись в РФ

Сотрудники российского интернет-издания Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко, а также журналист Семен Пегов и его оператор Владислав Зиздок, которые после задержания были отпущены на свободу в Минске, уже находятся в России.
Газета.Ru11:54
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Минтруд предложил увеличить пособия на детей ряду семей

Минтруд России прорабатывает возможность увеличения пособий на детей от трех до семи лет для семей, среднедушевой доход в которых не достигает уровня прожиточного минимума с учетом текущего размера пособий, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства.
Ведомости10:58
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Солистка Little Big Софья Таюрская ответила на обвинения в пластике

Внешность и личная жизнь Софьи Таюрской начали особенно активно обсуждать после того, как стало известно, что певица в составе группы Little Big будет представлять Россию на конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Вокруг ТВ08:54

Ветераны «Спартака» требуют пожизненно отстранить судей матча с «Сочи»

Ветераны "Спартака" обратились с письмом к президенту РФС Александру Дюкову и владельцу "красно-белых" Леониду Федуну в связи с судейством в матче Премьер-лиги между москвичами и "Сочи"(2:2). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
Российская газета10:28