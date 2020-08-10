ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников до конца года
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Центральный банк РФ рекомендовал кредитным организациям и микрофинансовым предприятиям приостановить процедуры принудительного выселения должников до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится на сайте ЦБ РФ.В источнике
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