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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08
News.ru

ЦБ продлил часть регуляторных послаблений для банков

News.ru09:47
ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАСС12:15
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49

Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура «Тинькофф — Российской премьер-лиги» в матче «Спартак» — «Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»
Известия15:45

Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Зеленский пообещал крымским татарам статус коренного народа Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране ведется работа над законодательным определением коренных народов, в том числе рассматривается вопрос статуса крымско-татарского народа как коренного.
Моя Москва.онлайнвчера в 12:18
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Жители начали забрасывать здание главка КГБ Белоруссии по Минску яйцами

По данным телеграм-канала Next Live, сейчас в Минске местные жители, которые живут недалеко от переулка Козлова, 6а, начали забрасывать здание Управления КГБ Республики Беларусь по городу Минску сырыми яйцами и бутылками.
Московский Комсомолец15:11

У посольства Белоруссии в Москве прошло первое задержание

До первого задержания люди, поддерживающие протестующих в Белоруссии, стояли с плакатами, зажигали фонарики на смартфонах, время от времени они аплодировали и скандировали «живе, Беларусь!» и «Верни мой голос!», передавал корреспондент РИА Новости.
Lenta.ru15:50
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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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