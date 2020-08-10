В Москве задержаны трое полицейских по обвинению в подбросе наркотиков

В Москве задержаны трое сотрудников МВД по обвинению в подбросе наркотиков пассажирам автомобиля и вымогательстве у них 300 тыс. рублей под угрозой уголовного преследования.