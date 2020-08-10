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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49
Банки.ру

Банк России продлил ряд мер по поддержке граждан в условиях пандемии

Банки.ру10:04
ТАСС

ЦБ порекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года

ТАСС10:54
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08

Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.
Правительство Ливана подало в отставку на фоне протестов
РИА Новости10:35
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В «Спартаке» объяснили отсутствие Кокорина в матче с «Сочи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов объяснил, почему форвард Александр Кокорин не принял участия в матче первого тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (2:2). — У него были определенные ощущения в икроножной мышце.
Матч ТВ10:52

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23

Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомости08:41
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