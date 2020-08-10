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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Интерфакс

ЦБ РФ продлил для банков послабления по резервам до конца года

Интерфакс10:13
ТАСС

ЦБ порекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года

ТАСС09:59
Банки.ру

Банк России продлил ряд мер по поддержке граждан в условиях пандемии

Банки.ру10:04
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Газета.Ru10:25
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08

Глава Пентагона заявил о переброске войск США к границам России

Соединенные Штаты будут перебрасывать войска на восток, к границам России, чтобы помочь союзникам по Североатлантическому альянсу "сдерживать" Москву, сказал на днях в эфире телеканала Fox News глава американского военного ведомства Марк Эспер.
Газета.Ru08:58
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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США обеспокоены планами российских ВС в отношении МиГ-35

Планы российских вооруженных сил в отношении истребителя МиГ-35 вызывают обеспокоенность со стороны Соединенных Штатов из-за узкого применения в армии РФ, сказано в материале американского издания The Drive.
Экономика сегодня20:27
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Украинскому защитнику «Гента» наложили швы из-за травмы пениса

Защитник «Гента» Игорь Пластун получил травму пениса в матче 1-го тура чемпионата Бельгии против «Сент-Труйдена» (1:2). На 63-й минуте украинский футболист столкнулся с вратарем своей команды Томасом Камински и покинул поле.
Матч ТВ07:49