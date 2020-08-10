ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря
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Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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