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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАССвчера в 12:15
Коммерсантъ

ЦБ перешел на продленку

Коммерсантъвчера в 16:18
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБКвчера в 10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новостивчера в 10:18
Банки.ру

ЦБ рассказал о банковском регулировании во II квартале

Банки.ру03:53
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русскомвчера в 10:08
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфаксвчера в 10:49

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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МИД Германии заявил о важности отношений с Россией

Накануне российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Германия борется за «Северный поток – 2». По его словам, в проект газопровода немецкими фирмами вложены миллиарды долларов, а также «Северный поток – 2» сможет обеспечить Германии роль одного из самых важных газораспределительных центров в Европе.
Известия03:12

Три человека погибли в ДТП в Симферополе

Симферополь, 11 августа 2020, 10:25 — REGNUM Три человека погибли, один получил ранение в результате автоаварии на объездной дороге Мирное-Дубки-Левадки в столице Крыма городе Симферополе, ДТП произошло поздно вечером 10 августа.
REGNUM03:25
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На Украине обсудили возможность атаки на Россию ядерным мусором

Как полагает Кухар, к тому времени контролировать вооружение будут не так сильно, как в настоящее время, и Украина сможет без особых затруднений ввести в боевой строй примерно 500 старых ракет советских времен, которые будут набиты ядерными отходами.
News-24.ruвчера в 08:26
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СК Белоруссии напомнил об уголовной ответственности за беспорядки

Следственный комитет Белоруссии (СК) призвал жителей республики не поддаваться на провокации организаторов протестов и напомнил об уголовной ответственности, которая последует за подобными действиями.
РБК03:45
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Захарова оценила заявление Зеленского о протестах в Белоруссии

«Как продвинулось бы выполнение минских договорённостей, если бы это заявление Зеленского касалось Украины, а не Белоруссии, которая разберётся сама, как ей жить», — заявила представитель МИД.
RT на русскомвчера в 07:04
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