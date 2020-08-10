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Газета.Ru
Газета.Ru

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.В источнике
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ТАСС

Какие антикоронавирусные меры поддержки населения и бизнеса продлил ЦБ

ТАСС12:15
РБК

ЦБ определился с продлением послаблений для банков из-за пандемии

РБК10:44
РИА Новости

ЦБ рекомендовал не выселять людей из жилья за долги до 31 декабря

РИА Новости10:18
Коммерсантъ

Банки увеличили выдачу ссуд благодаря льготам и госпрограммам

Коммерсантъ12:33
RT на русском

ЦБ частично продлил введённые из-за пандемии регуляторные послабления

RT на русском10:08
Известия

ЦБ дал рекомендации по пеням и штрафам по реструктуризированным кредитам

Известия09:43
Интерфакс

ЦБ РФ рекомендовал банкам продлить поддержку пострадавших от COVID-19 заемщиков

Интерфакс10:49

Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов первым испытать разработанную в России вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, так как полностью доверяет российским научным исследованиям.
RT на русском14:19
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В втором полугодии тарифы за услуги ЖКХ в России вырастут на 4%

Стоящий во главе антимонопольной службы Виталий Королев подтвердил, что уже во второй половине 2020 гражданам придется платить за коммуналку больше в среднем на 4%. Обусловлен такой показатель размером инфляции, прогнозируемым на текущий год.
Актуальные Новости8 августа в 05:19
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Путин лишил каракулевых шапок высших офицеров и полковников ВС России

Как следует из документа, размещенного на официальном портале правовой информации, президент России Владимир Путин подписал указ, которым отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами Вооруженных сил, а также офицерами в звании полковника.
Военное дело00:03
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомости02:48
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Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratings12:20

СК Белоруссии возбудил 21 уголовное дело по фактам беспорядков

Следствие ведется по статьям Уголовного кодекса страны "Массовые беспорядки", "Сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или угрозой его применения", "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", "Хулиганство", "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них".
ТАСС13:00
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