Экономика
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября
Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 г. принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание. Эта рекомендация ‒ одна из новых мер по защите интересов граждан, опубликованных на сайте регулятора.
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Армия и оружие
Новые фрегаты типа «Адмирал Горшков» смогут нести до 24 «Цирконов»
Российская газета 03:29
Происшествия
Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции
35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета вчера в 08:11
Общество
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
RT на русском 10:44
Игры
Представлен тизер ремастера Crysis
Матч ТВ вчера в 14:39
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн 15 апреля в 14:53
Общество
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве непростая, заявил мэр города Сергей Собянин в пятницу, 17 апреля.
Известия 10:07
Армия и оружие
США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru вчера в 04:45
Общество
Работающие пенсионеры смогут получить оплачиваемый больничный
Сегодня, 17 апреля, глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить оплачиваемый больничный с 20 по 30 апреля.
RuNews24.ru 04:34
Происшествия
Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом
Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
Шоу-бизнес
Седокова и Тимма почти разделись для совместного фото в ванной
Известная певица, актриса, ведущая, бывшая солистка украинского коллектива «ВИА Гра», мать троих детей Анна Седокова показала поклонникам пикантное фото.
SM News вчера в 15:24
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Общество
Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные
Это Кавказ 08:23
Шоу-бизнес
Поклонники рассекретили имя невесты Александра Гудкова
Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
Общество
В Москве у 31 воспитанника Нахимовского училища выявлен коронавирус
RT на русском 05:11
Недвижимость
Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово
Льготная ипотека под 6,5% будет выдаваться гражданам России один раз, сообщил в пятницу вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы "Время покажет" на Первом канале.
ТАСС 11:09
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Происшествия
Суд разрешил россиянам ходить за пивом в самоизоляции
Суд признал их причину выйти из дома уважительной и таким образом разрешил ходить за алкоголем на фоне эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 07:42
Здоровье
Обнаружен новый симптом заражения коронавирусом
Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
ТВ Центр вчера в 01:25
Политика
Путин призвал губернатора Владимирской области работать активнее
Объективные трудности существуют, но надо работать активнее и быстрее, заявил президент РФ Владимир Путин после доклада губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, обращаясь к главам субъектов.
РИА Новости 09:40
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?
По словам Садальского, шоу Леры Кудрявцевой, идущее на НТВ, является постановочным, актеры заранее знают, какие каверзные и скандальные вопросы им достанутся, так что они только инсценируют спонтанные реакции, а некоторые моменты и вовсе напоминают «творческие задания».
REGNUM 11:03
Экономика
Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей
Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
Вести.Ru 07:35
Космос
NASA показало снимок «дракона» на поверхности Марса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA опубликовало снимок поверхности Марса, запечатлевший осадочные породы, с высоты напоминающие изображение мифического китайского дракона.
Российская газета 15 апреля в 08:31
Общество
Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии
После выхода на улицу заведующая центром медицинской профилактики Ступинской ЦРКБ Надежда Фомина советует вытирать ноги на входе в квартиру о тряпку, пропитанную хлорсодержащей жидкостью.
Росбалт 05:41
Общество
Заместитель Собянина спрогнозировала пик пандемии в городе
Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова заявила, что пик пандемии коронавируса в столице придется на ближайшие 2-3 недели.
Газета.Ru 04:49
Общество
В некоторые регионы России придет аномальное тепло
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд перечислил области РФ, в которых, по мнению синоптиков, в ближайшее время установятся нетипично высокие температуры – вплоть до аномалии.
Live24 02:58
Общество
Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции
Роспотребнадзор в пятницу, 17 апреля, дал рекомендации, позволяющие как можно скорее завершить карантин.
Известия 00:23
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Культура
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Piter.tv вчера в 02:04