Экономика

ВедомостиВедомостиЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 г. принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание. Эта рекомендация ‒ одна из новых мер по защите интересов граждан, опубликованных на сайте регулятора.
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ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

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ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ТАСС06:35

ЦБ РФ рекомендует банкам пока не выселять россиян из жилья за долги

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ЦБ РФ рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья

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ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

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Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

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Представлен тизер ремастера Crysis

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США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

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Умерли два сотрудника «Роскосмоса» с коронавирусом

Из-за двусторонней пневмонии умер также сотрудник в возрасте 58 лет: «Сотрудник еще одного предприятия, находившийся в списке с подозрением на заболевание коронавирусом, умер из-за двусторонней пневмонии в возрасте 58 лет».
Lenta.ru 11:09
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В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
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Общество

Кадыров объявил в Чечне строгий карантин на выходные

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Шоу-бизнес

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Фанаты приложили много усилий, чтобы узнать имя вероятной невесты актера.
OAnews 07:16
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RT на русском 05:11
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Недвижимость

Хуснуллин заявил, что ипотека под 6,5% будет выдаваться разово

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Происшествия

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Новый симптом заражения коронавирусной инфекцией обнаружили итальянские врачи.
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Садальский раскрыл секрет «Секрета на миллион». Правда или хайп?

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Экономика

Пенсионные накопления граждан в НПФ «похудели» на 23 миллиарда рублей

Общие потери пенсионной системы могут составить в этом году 1,6 триллиона руб. (почти 30% прошлогодних страховых отчислений).
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Космос

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Врач научила правильно заходить домой с улицы в период пандемии

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Происшествия

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Роспотребнадзор назвал способы приблизить окончание самоизоляции

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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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