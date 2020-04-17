Центробанк рекомендовал банкам и другим кредитным организациям приостановить до 30 сентября 2020 г. принудительное выселение должников из жилья, на которое наложено взыскание. Эта рекомендация ‒ одна из новых мер по защите интересов граждан, опубликованных на сайте регулятора.

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября

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