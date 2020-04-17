Банк России в рамках мер по защите интересов граждан на фоне распространения коронавируса рекомендовал кредиторам не выселять из жилья должников до 30 сентября 2020 года. Перечень мер опубликован на сайте регулятора.

ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

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