ЦБ рекомендовал банкам обмениваться данными о подозрительных исполнительных листах
Получивший исполнительный лист банк не может по закону отказать клиенту, даже если есть подозрения, что перевод необходим для отмывания денег. Ранее Центробанк сообщал, что объем незаконного обналичивания за первые 10 месяцев прошлого года вырос на 90%.В источнике
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