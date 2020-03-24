Коронавирус
RT на русскомЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
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Общество
В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса
В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
Политика
МИД Польши обвинил российские СМИ и политиков в дезинформации
Посольство Польши в Москве «однозначно отвергает информацию, появляющуюся в российских СМИ и комментариях российских политиков, о том, что власти Республики Польша не дали согласие на осуществление полета российских военных самолетов через польское воздушное пространство».
Общество
В Петербурге закрывают все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в ТЦ
Постановлением правительства Санкт-Петербурга с 26 марта в городе закрываются все фитнес-клубы, бассейны и фудкорты в торговых центрах.
Политика
Офис Зеленского: Карантин на Украине, может быть, закончится в мае
Киев, 24 марта 2020, 13:08 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив считает, что карантин в стране закончится, возможно, в мае.
Общество
В гидрометцентре рассказали о погоде летом
В гидрометцентре России рассказали о погоде летом. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Политика
Путин созвал совещание по коронавирусу
Президент России Владимир Путин созвал совещание для обсуждения ситуации с распространением коронавируса, сообщает РИА "Новости".
Общество
В Исландии пациент заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса
Один из пациентов в Исландии заразился сразу двумя штаммами нового коронавируса, сообщает журнал Reykjavík Grapevine со ссылкой на главу биофармацевтической компании deCODE genetics Кари Стефанссона.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Политика
Трамп считает коронавирус не страшнее машин
Именно к Пасхе, как заявил Дональд Трамп, страна должна открыться и снова «рваться в бой».
Общество
Ледовый каток в Мадриде превратили в морг из-за коронавируса
Вместимость катка в торговом центре «Ледовый Дворец» (Palacio de Hielo), который будет функционировать в качестве морга, оценена в 1,8 тысячи человек.
Авто
Volkswagen приостанавливает производство в России
"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели", - говорится в официальном заявлении.
Энергетика
Нефтяники США заявили о готовности к переговорам с Москвой и Эр-Риядом
Райан Ситтон, член комиссии властей Техаса по регулированию нефтегазового сектора сообщил, что провел переговоры с руководством ОПЕК в связи со сложившейся ситуацией на рынке нефти и может начать переговоры с Россией и Саудовской Аравией.
Общество
Темп заражения коронавирусом в Нью-Йорке возрос до 28%
Координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Биркс заявила, что темпы заражения коронавирусом в Нью-Йорке достигли 28%.
Политика
В МИД РФ пояснили, кто из граждан Украины будет депортирован
В МИД РФ подчеркнули, что речи о депортации всех граждан Украины, находящихся в России, не идёт.
Финансы
Американцы понижают доллар и стимулируют рост цены акций в мире
Соответственно вели себя валюты развивающихся стран, показали рост цены на нефть.
Политика
Гаагский суд просит обвинение подтвердить атаку из «Бука» по MH17
Гаагский окружной суд попросил обвинение подтвердить или опровергнуть информацию о наличии у США спутниковых изображений запуска ракеты из «Бука», которая сбила рейс MH17 в Донбассе в июле 2014 года.
Общество
Назван средний возраст погибших от коронавируса
Со слов экспертов, средний возраст инфицированных составляет 45 лет, в то время как средний возраст жертв коронавируса — 82 года.
Шоу-бизнес
Наталья Селезнева впала в депрессию после трех перенесенных операций
Народная артистка РФ Наталья Селезнева рассказала о серьезной депрессии, настигнувшей ее после трех перенесенных операций на ногу.
Музыка
Metallica порадовала фанатов на карантине записями с концертов
Группа уже поделилась записью с концерта в Ирландии, который состоялся летом 2019 года.
Армия и оружие
Италия запросила помощь Пентагона в борьбе с коронавирусом
Италия экстренно запросила военной помощи США в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Здоровье
Представитель ВОЗ в России назвала два главных симптома коронавируса
Сильно осложненное дыхание с сухим кашлем и высокая температура – основные симптомы коронавируса, остальные признаки могут говорить и о других инфекциях, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.
Экономика
Владельцы торговых центров предупредили о возможном дефолте на ₽1 трлн
Чтобы избежать дефолтов, владельцы торговых центров предлагают включить их отрасль в план поддержки экономики в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, который был утвержден 17 марта.
Политика
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.