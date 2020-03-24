с чего всё началось

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

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