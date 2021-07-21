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Экономика

ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроках вкладов

Российским банкам следует предупреждать клиентов об окончании срока вклада, говорится в информационном письме Банка России.
Интерфакс
ЦБ рекомендует банкам извещать вкладчиков об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за 3 календарных дня до даты истечения срока вклада.
Интерфакс
При автоматическом продлении вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства могут просто переводиться на текущий счет, на который проценты не начисляются, подчеркнул ЦБ РФ.
Финмаркет
Проблема обострилась на фоне быстрого развития так называемых структурных вкладов, когда к вкладу в качестве довеска предлагают инвестиционное страхование жизни, а также страховой или финансовый продукт.
Smotrim.ru

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