Российская газетаЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроках вкладовРоссийским банкам следует предупреждать клиентов об окончании срока вклада, говорится в информационном письме Банка России.ИнтерфаксЦБ рекомендует банкам извещать вкладчиков об истечении срока вклада не ранее чем за 14 календарных дней и не позднее чем за 3 календарных дня до даты истечения срока вклада.ИнтерфаксПри автоматическом продлении вклада ставка может снижаться вплоть до 0,001% годовых, а иногда средства могут просто переводиться на текущий счет, на который проценты не начисляются, подчеркнул ЦБ РФ.ФинмаркетПроблема обострилась на фоне быстрого развития так называемых структурных вкладов, когда к вкладу в качестве довеска предлагают инвестиционное страхование жизни, а также страховой или финансовый продукт.Smotrim.ruЧитать далееСвернутьРосбалтРосбалтГде и чтоРамблерФАНKonkurent.ruKrasnodarMediaПодробнее о событииЦБ РФ советует банкам уведомлять граждан об истекающем сроке вкладаРосбалтвчера в 06:51Банк России: банкам следует извещать граждан об истекающем сроке вкладаSmotrim.ruвчера в 05:35ЦБ рекомендует банкам сообщать гражданам об истекающем сроке вкладаПарламентская газетавчера в 05:04ЦБ рекомендовал банкам предупреждать клиентов о сроках вкладовРоссийская газетавчера в 05:05ЦБ посоветовал банкам предупреждать вкладчиков об окончании срока депозитаИнтерфаксвчера в 04:56Центробанк рекомендовал предупреждать россиян об истекающем сроке вкладаПРАЙМвчера в 04:27Банк России рекомендовал предупреждать россиян об истекающем сроке вкладаДолг.рфвчера в 04:24Показать ещёОценить4Поделиться