с чего всё началось

Как сообщается на сайте регулятора, с 30 марта по 3 апреля они могут работать в том же режиме, что и во время новогодних каникул. При необходимости банки могут определить перечень дежурных отделений. Вся информация о графике должна быть опубликована на официальных сайтах.

Общество У Игоря Николаева диагностировали очаговую пневмонию Москва, 27 марта 2020, 08:40 — REGNUM Очаговая пневмония выявлена у певца Игоря Николаева, который обратился в больницу в Коммунарке.

Общество В Челябинской области закрывают магазины, кафе и сауны Для пенсионеров устанавливается строгий режим самоизоляции. С 28 марта по 5 апреля президент России объявил в стране нерабочую неделю.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Армия и оружие В РФ ускорят испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» В российском военном ведомстве рассказали, что проведения стрельб гиперзвуковой ракеты «Циркон» будут проводиться одновременно с подлодок проекта 885 и боевого фрегата «Адмирал Горшков».

Экономика Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции "Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.

Общество Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Общество Названы регионы России с новыми случаями коронавируса Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.

Общество В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Политика Посла России вызвали в МИД Польши Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.

Общество МВД России приостановило личный прием граждан Россиянам порекомендовали направлять обращения письменно через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на официальном сайте МВД России и сайтах региональных подразделений.

Транспорт В Москве открыли новую ветку метро Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).

Игры Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy неожиданно вышла на PS4 После анонса переиздания Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в прошлом сентябре мы ничего не слышали об экшене, однако сегодня он неожиданно вышел на PS4 за 1749 рублей.