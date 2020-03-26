Коронавирус

BFM.ruBFM.ruЦБ рекомендовал банкам перейти на новогодний режим работы

Как сообщается на сайте регулятора, с 30 марта по 3 апреля они могут работать в том же режиме, что и во время новогодних каникул. При необходимости банки могут определить перечень дежурных отделений. Вся информация о графике должна быть опубликована на официальных сайтах.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

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ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБКвчера в 10:22

Как будут работать банки в нерабочую неделю: ЦБ выпустил рекомендации

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ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

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RT на русскомвчера в 10:18

ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМвчера в 10:06
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Граждане России спешно снимают деньги с банковских вкладов

Москва, 27 марта 2020, 11:37 — REGNUM В России на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о введении налога на проценты по вкладам резко возросло число клиентов российских банков, которые поспешили закрыть свои вклады и забрать наличные деньги.
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В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

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Газета.Ru 01:14
Происшествия

Минобороны сообщило о крушении истребителя Су-27 в Черном море

Истребитель Су-27 упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.
Ведомости 25 марта в 15:31
Энергетика

Китай приобрёл у России рекордный объём нефти

REGNUM 04:14
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Глава ЦИК назвала условие назначения даты голосования по Конституции

"Новая дата голосования по Конституции будет определена после того, как нормализуется эпидемиологическая ситуация по коонавирусу", подчеркнула Памфилова Она также отметила, что из-за карантина по коронавирусу необходимо перенести проведение всех избирательных кампаний, запланированных в России на апрель-май.
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Происшествия

В Астраханской области подтверждён первый случай коронавируса

Астрахань, 26 марта 2020, 19:47 — REGNUM В Астраханской области выявлен первый условно подтверждённый случай инфицирования коронавирусом.
REGNUM вчера в 12:47
Общество

Оренбуржье ужесточает карантин из-за пандемии коронавируса

Губернатор Денис Паслер внес дополнения в Указ о мерах по противодействию распространению короновируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.
REGNUM 03:48
Общество

В «Пятерочке» вводят специальные часы посещения для пенсионеров

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Общество

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса

Названы регионы России с новыми случаями коронавируса, больше всего зараженных выявлено в Москве. Об этом сообщает оперативный штаб.
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Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

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Мясников рассказал, почему пожилые люди умирают из-за коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников в своем канале в Telegram уточнил, что пожилой человек умирает не от коронавируса.
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Общество

В Татарстане зарегистрирован новый случай коронавируса

Общее число случаев заражения в республике достигло 11 В Татарстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусной инфекцией.
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Технологии

Биолог рассказала об иммунитете у переболевших коронавирусом

Ученые пока не выяснили, надолго ли у переболевших коронавирусом сохранится иммунитет к COVID-19.
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Политика

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

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АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada с 1 апреля

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Общество

В Крыму за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

В Крыму за сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Состояние их удовлетворительное, заболевание проходит бессимптомно.
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Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
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Общество

МВД России приостановило личный прием граждан

Россиянам порекомендовали направлять обращения письменно через операторов почтовой связи или в электронной форме посредством сервиса «Прием обращений граждан и организаций» на официальном сайте МВД России и сайтах региональных подразделений.
РИА Воронеж 01:58
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Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство

Застрявшая на карантине Maruv обругала украинское консульство Певицу не хотят возвращать в родную страну.
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В Москве открыли новую ветку метро

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую линию метрополитена и примыкающую к ее второму участку часть Большой кольцевой линии (БКЛ).
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Путин выступит с обращением к гражданам России в связи с коронавирусом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин 25 марта выступит с обращением к россиянам в связи с ситуацией с COVID-19.
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Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy неожиданно вышла на PS4

После анонса переиздания Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy в прошлом сентябре мы ничего не слышали об экшене, однако сегодня он неожиданно вышел на PS4 за 1749 рублей.
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Россия запротестовала из-за критики ее помощи Италии

Посольство России выразило протест газете La Stampa из-за публикации с критикой ее помощи Италии в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 04:52
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