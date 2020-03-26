Коронавирус
Реальное времяЦБ рекомендовал банкам перейти на «новогодний» режим работы
Центробанк рекомендовал кредитным организациям с 30 марта по 3 апреля работать в режиме как в новогодние, праздничные дни. Они должны обеспечить операции по выдаче компаниям денег на выплату зарплаты и других пособий.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 10:18
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