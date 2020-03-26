Коронавирус

Реальное времяРеальное времяЦБ рекомендовал банкам перейти на «новогодний» режим работы

Центробанк рекомендовал кредитным организациям с 30 марта по 3 апреля работать в режиме как в новогодние, праздничные дни. Они должны обеспечить операции по выдаче компаниям денег на выплату зарплаты и других пособий.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

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ЦБ рекомендовал финансовым организациям поддерживать каналы удаленной связи с клиентами

ТАСС09:50

ЦБ опубликовал рекомендации по работе некредитных финорганизаций в период с 30 марта по 3 апреля

Банки.ру04:13

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

RT на русскомвчера в 10:18

ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

РИА Новостивчера в 11:55

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

Ведомостивчера в 10:44

ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБКвчера в 11:56

ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМвчера в 10:06
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Футбол

Дибала рассказал о коронавирусе: «Я с трудом мог дышать»

Bobsoccer 12:05
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия вчера в 05:13
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению коронавируса

Минздрав выпустил новую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ведомости 09:32
Здоровье

Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса к началу мая

Главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что активность распространения нового коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля - в начале мая.
Газета.Ru 08:34
Энергетика

Минэнерго оценило срок выживаемости экономики при нефти по $25

На 27 марта Центробанк установил курс доллара в 78,7 руб, курс евро — в 85,9 руб. Но если цена на нефть сохранится на уровне $25 в течение двух-трех лет, это создаст большие проблемы, объяснил замминистра.
РБК 10:11
Общество

Писатель Акунин рассказал о своих симптомах коронавируса

REGNUM 08:43
Происшествия

Состояние бузулучанина с коронавирусом ухудшилось

Сегодня во время очередного онлайн-брифинга министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала о самочувствии первого заболевшего коронавирусом оренбуржца.
Prooren.ru 06:50
Хоккей

Московское «Динамо» изменило логотип на время карантина

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" из Москвы изменил логотип на время карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:58
Общество

В Карелии из-за коронавируса остановят весь общественный транспорт

В Карелии остановят движение всего общественного транспорта из-за угрозы распространения коронавируса.
Известия 08:41
Армия и оружие

Российская военная колонна в Италии попала на видео

Колонна выдвинулась с авиабазы ВВС Италии Практик де Маре в Ломбардию, где складывается наиболее сложная ситуация с коронавирусом.
РИА Новости 25 марта в 10:54
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru 01:14
Политика

Украинский министр организовала конкурс в честь дивизии СС «Галичина»

После резонанса Мандзий попыталась откреститься от мероприятия, однако во Львове разгорелась дискуссия о допустимости участия чиновников в организации конкурсов в честь дивизии СС.
Lenta.ru 04:40
Общество

Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 11:50
Армия и оружие

Российскую ракету на Су-57 распознали в США

Американский журнал Drive посмотрел российское видео Су-57 с запуском ракеты и пришел к выводу, что это, скорее всего, модификация Р-77 «Гадюка».
Телеканал 360° 10:29
Транспорт

Из-за коронавируса ГИБДД существенно меняет режим работы

ГИБДД России из-за угрозы распространения коронавируса объявила о переходе на особый режим работы во всех регионах.
RT на русском вчера в 12:47
Энергетика

Китай закупил у России рекордный объем нефти – 1,6 млн тонн

Evo-rus.com 12:56
Общество

Более тысячи россиян заразились коронавирусом

1. Больше тысячи пациентов с коронавирусом выявили в России Сейчас в стране 1036 подтвержденных случаев коронавируса, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Москвы.
Lenta.ru 05:00
Политика

Донецкую и Луганскую области закроют на карантин – штаб ООС

С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт.
Украина.ру 11:03
Здоровье

Врачи готовятся к «взрывному» распространению коронавируса в России

Возможный вариант распространения COVID-19 главный инфекционист столичного Минздрава Николай Малышев сравнил с ядерной реакцией.
Бел.Ру вчера в 02:33
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.
Дождь 25 марта в 14:59
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл променяли Канаду на Калифорнию

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Меган Маркл запретила принцу Гарри навещать отца. Она боится, что любимый супруг заразится коронавирусом.
Gazeta.SPb 11:55
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру 07:12
Общество

Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом

РИА Новости 07:19
Общество

Минздрав рассказал о влиянии климата на распространение коронавируса

Солнце препятствует распространению коронавируса, но в России климатические факторы не способствуют инактивации инфекции, так как для него оптимальной температурой является 6-8 градусов, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
РИА Новости 11:56
Происшествия

Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин

Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
Интерфакс вчера в 12:11
Общество

В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей

Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
REGNUM 00:01
Экономика

Налоговая перенесла срок подачи годовой отчетности

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год переносится с 30 марта на 6 апреля, поскольку крайний срок подачи выпадал на нерабочую неделю.
РБК 11:57
Происшествия

В Петербурге суд продлил арест историка Соколова

Газета.Ru 09:50
Общество

Главврач Коммунарки подтвердил коронавирус у Льва Лещенко

78-летний певец Лев Лещенко 25 марта был госпитализирован с подозрением на пневмонию в главную инфекционную больницу Москвы, куда отправляют всех пациентов с подозрением на коронавирус.
Агентство Телеграф 02:47
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