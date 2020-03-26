с чего всё началось

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.

Общество В Санкт-Петербурге закрывают все торговые центры Санкт-Петербург вслед за Москвой приостанавливает деятельность всех торговых центров, розничных магазинов (за исключением продуктовых сетей), а также кафе, баров и ресторанов.

Политика Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.

Здоровье В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

Гаджеты Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.