Коронавирус
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.
Читать в источнике
Оценить84
с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:39, Ашберн
Общество
США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Общество
В Санкт-Петербурге закрывают все торговые центры
Санкт-Петербург вслед за Москвой приостанавливает деятельность всех торговых центров, розничных магазинов (за исключением продуктовых сетей), а также кафе, баров и ресторанов.
Футбол
Экс-форвард «Амкара» призвал приостановить чемпионат Белоруссии
Нападающий солигорского «Шахтёра» Дарко Бодул, известный по выступлениям за «Амкар», призвал остановить чемпионат Белоруссии из-за пандемии коронавируса.
Армия и оружие
В Индонезии планируют приобрести 79 российских БТ-3Ф
В Минобороны Индонезии заявили о планах усилить Корпус морской пехоты российскими плавающими бронетранспортерами БТ-3Ф.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Экономика
«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц
Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
Футбол
Азар постригся налысо, поддержав новый челлендж
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Политика
Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
Энергетика
Венесуэла решила продавать нефть по пять долларов за баррель
Венесуэла начала продавать нефть по цене менее пяти долларов за баррель.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
Здоровье
В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий
Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
Киберспорт
У пользователей из России не будет доступа к голосовому чату Valorant
Разработчики Valorant сообщили, что на данный момент они не могут обеспечить доступ к голосовому чату игры для пользователей из России.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Происшествия
В Магнитогорске произошел взрыв в жилом доме
Экономика
Moody`s оценило устойчивость России к внешним шокам
Эксперты агентства Moody’s высказали мнение, что Россия все-таки более устойчива к внешним шокам, чем большинство стран-экспортеров нефти.
Политика
Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса
Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Футбол
Бывший игрок «Аякса» Нури вышел из комы спустя 2 года и 8 месяцев
Голландец пробыл в коме 2 года 8 месяцев и 19 дней.
Общество
Около 100 пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому
Около сотни пациентов с коронавирусом в Москве лечатся на дому. Об этом 26 марта заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Общество
На встрече с президентом предприниматели давали понять, как их надо беречь и лелеять
Предполагалось, что встреча с общественностью у Владимира Путина состоится 26 марта в Петербурге.
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Гаджеты
Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера
В ходе онлайн-презентации, которая из-за эпидемии коронавируса заменила традиционное мероприятие, Huawei представила новые флагманские смартфоны — Huawei P40, P40 Pro и P40 Pro+.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Общество
В.Путин обещал выходные с 28 марта, а в Указе написали с 30
Опубликован Указ Президента РФ об объявлении выходных дней. Согласно документу с 30 по 3 апреля объявляются выходными.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Экономика
WSJ: правительство США выкупит доли в авиакомпаниях в обмен на помощь
Министр финансов США Стивен Мнучин в ходе обсуждения пакета мер по поддержанию экономики страны во время эпидемии коронавируса дал понять, что правительство окажет финансовую помощь авиакомпаниям наличными только в обмен на их акции.