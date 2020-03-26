с чего всё началось

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.

Здоровье В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.

Общество Путин подписал указ о нерабочей неделе в России с 30 марта Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым, с 30 марта по 3 апреля 2020 года на всей территории страны объявлена нерабочая неделя.

Здоровье В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

Общество Глава Воронежской области принял жесткие меры из-за коронавируса Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 26 марта, выступил с обращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, а также о тех изменениях, которые произойдут в жизни области в ближайшее время.

Здоровье Офтальмологами назван еще один новый симптом заражения коронавирусом Медицинские специалисты-офтальмологи из США выяснили и назвали еще один симптом заражения опасным коронавирусом, сообщает информационный портал UgPressa.ru, ссылаясь на издание «Бильд» (Bild).

Технологии ФАС добавила голосовые помощники в список приложений для предустановки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказалась от поэтапного введения требований предустанавливать российский софт на различные типы потребительской электроники и расширила список приложений, которые необходимо устанавливать, следует из доработанного проекта постановления правительства.

Общество Путин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".