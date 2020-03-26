Коронавирус

ВедомостиВедомостиЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.
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«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

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ЦБ рекомендовал финансовым организациям поддерживать каналы удаленной связи с клиентами

ТАСС09:50

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

RT на русскомвчера в 10:18

ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБКвчера в 11:56

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Ведомостивчера в 10:44

ЦБ опубликовал рекомендации по работе некредитных финорганизаций в период с 30 марта по 3 апреля

Банки.ру04:13

ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМвчера в 10:06
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Экономисты призвали ввести карантин в России

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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

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