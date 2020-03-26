Коронавирус

REGNUMREGNUMЦБ рекомендовал банкам на неделю перейти в «новогодний» режим

Москва, 26 марта 2020, 17:35 — REGNUM Банк России рекомендует кредитным организациям на период с 30 марта по 3 апреля перейти на режим, аналогичный работе в новогодние выходные. Соответствующее сообщение распространила 26 марта пресс-служба регулятора.
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«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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