с чего всё началось

ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Политика Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.

Общество У Льва Лещенко подтвердился коронавирус У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.

Общество В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.

Экономика Силуанов: налог с процентов по вкладам начнет действовать с 2021 года «Налог по процентным доходам по вкладам за 2021 г. будет удержан только в 2022 г. Уведомления налоговыми органами также будут направлены налогоплательщикам только в 2022 г.», – рассказал министр журналистам, отметив, что такой же подход будет применен к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Происшествия Россиянин умер на Кубе от коронавируса Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.

Общество РБК: россияне отказываются платить по кредитам из-за коронавируса Пандемия коронавируса и карантинные меры становятся аргументом для россиян, с которыми работают коллекторы и которые пытаются перенести выплаты, сообщает РБК со ссылкой на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

Политика США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму» Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.

Общество В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.

Гаджеты Смартфоны Huawei P40 и P40 Pro представлены официально Компания Huawei официально пополнила ассортимент смартфонов моделями P40 и P40 Pro, которые помимо прочего отличаются защитой от воды по стандартам IP53 и IP68 соответственно.

Технологии В Лаборатории Касперского рассказали о дезинфекции смартфонов В быту для дезинфекции обычно используют следующие средства: этиловый спирт (C2H5OH); изопропиловый спирт (C3H7OH); перекись водорода (H2O2); гипохлорит натрия (NaClO).

Политика Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.

Общество В Татарстане закроют все торговые центры По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с 28 марта по 5 апреля в Татарстане закроют все торгово-развлекательные центры.

Политика Немецкий депутат назвал санкции против России абсурдными Отказ от санкций против РФ должен стать программным решением для поддержки экономики Германии во времена пандемии коронавируса, заявил ранее РИА Новости депутат Бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.