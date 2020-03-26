Коронавирус
ВедомостиЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников
ЦБ рекомендует банкам в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля работать в режиме новогодних праздников, сообщается на сайте регулятора. В этот период банки должны в обычном режиме выдавать юридическим лицам средства на выплату зарплат и других социальных выплат, отмечается в сообщении.
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Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Общество
Вирусолог назвал примерные сроки окончания пандемии коронавируса
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Китае оценили сроки окончания пандемии коронавируса.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Общество
В ВОЗ заявили, что жесткий карантин в России не нужен
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович считает, что если в России будет соблюдаться самодисциплина, то возможно обойтись и без жесткого карантина по коронавирусу.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Общество
В Росгвардии объяснили плановой дислокацией передвижение ведомственных автобусов в Москве
Передвижение ведомственных автобусов в Москве является обычной плановой дислокацией, поводов для беспокойства нет.
Происшествия
В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка
Тело трехлетней девочки нашли в детском саду в Калининском районе Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело.
Армия и оружие
В Одессе приземлился спецборт с 14-ю ранеными украинскими военнослужащими
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Общество
Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года
"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Происшествия
В Астраханской области выявили первого заболевшего коронавирусом
Как сообщает пресс-служба минздрава области, это первый случай коронавируса в регионе.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Политика
Песков заявил о завершении саммита G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит G20 завершился.
Общество
Сотрудника аппарата правительства РФ проверяют на коронавирус
Некоторые помещения правительства России продезинфицированы после того, как один из сотрудников аппарата правительства мог заболеть коронавирусом.
Общество
Польша получила возможность влиять на «Северный поток-2»
Польша получила возможность влиять на судьбу российского газопровода «Северный поток-2» в Европе.
Общество
В Испании почти 500 человек умерли от коронавируса за сутки
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши
Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
Политика
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом
Путин на G20 предложил создать спецфонд для борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Игроман-преподаватель ВЮИ ФСИН собрал с курсантов 4,6 млн рублей
При попытке скрыться сотрудниками ФСБ в Москве задержан бывший замначальника курса Владимирского юридического института ФСИН, собравший со студентов 4,6 млн рублей в качестве помощи на строительство дома.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Биатлон
Доротея Вирер: Хорошо чувствую себя на диване
Доротея Вирер рассказала, чем занимается на карантине из-за пандемии коронавируса. Она рассказала, что много спит и прибавила в весе.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Депутаты предложили временно освободить россиян от оплаты за ЖКХ
Депутат Госдумы Василий Власов от фракции ЛДПР попросил главу Минстроя Владимира Якушева поддержать его инициативу об освобождении россиян от оплаты коммунальных услуг на время карантина.
Политика
Путин обратится к россиянам по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.