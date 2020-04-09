Коронавирус
РБКЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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Единоборства
Турнир UFC 249 отменен из-за коронавируса
Общество
Большинство школьников Хабаровского края уйдут на каникулы досрочно
С 27 апреля на каникулы уйдут учащиеся 7 классов – им предстоит сдать 8 проверочных работ, 8-11 классы будут продолжать дистанционное обучение, - проинформировала и.о. министра образования и науки края Виктория Хлебникова.
Экономика
МВФ предсказал худший кризис со времен Великой депрессии
Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал в 2020 году худший экономический спад со времен Великой депрессии из-за ситуации с коронавирусом.
Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в ЯНАО
Первый пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой
Телеведущая, звезда канала ТНТ и резидентка юмористического шоу Comedy Club Марина Кравец впервые стала мамой.
Здоровье
Коронавирус выкашивает американцев
Как сообщил президент США Дональд Трамп, анализы на COVID-19 сдали более 2 миллионов американцев.
Шоу-бизнес
Певицу Надежду Бабкину перевели в закрытый инфекционный бокс
Политика
МИД Чехии отказался передать России снесенный памятник маршалу Коневу
МИД Чехии ответил отказом на просьбу министра обороны России Сергея Шойгу передать памятник маршалу СССР Ивану Коневу, который демонтировали в Праге.
Культура
Джунгли зовут: «Король тигров» мистифицирует и разоблачает
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Хабаровском крае третий человек с коронавирусом попал в реанимацию
Еще один житель Хабаровского края, заразившийся коронавирусом, попал в реанимацию, ему проводится искусственная вентиляция легких (ИВЛ), сообщает минздрав региона.
Энергетика
Нефтедобывающие страны с трудом договорились о сокращении добычи нефти
После сильного падения до уровня 20 долларов за баррель цены на нефть вновь выросли 3 апреля из-за того, что Владимир Путин сообщил о готовности российских нефтедобывающих предприятий сократить добычу нефти примерно на 10 миллионов баррелей в сутки, но только совместно с другими странами.
Футбол
Смолов посоветовал Селюку «завязать с пивом»
Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов, права на которого принадлежат «Локомотиву», прокомментировал собственный конфликт с агентом Дмитрием Селюком.
Общество
Большинство российских регионов ослабили меры борьбы с коронавирусом
Две трети российских регионов смягчили ограничительные меры, введение ранее для борьбы с коронавирусом.
Политика
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
Адвокат сообщил о продлении ареста солдату Шамсутдинову
Экономика
Юристы спрогнозировали всплеск маскировок под малый бизнес ради льгот
Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии малого и среднего бизнеса, прогнозируют опрошенные РБК юристы.
Наука
Часы на крыше небоскреба в Японии подтвердили гипотезу Эйнштейна
Ученые синхронизировали время в двух идентичных атомных часах и расположили хронометры на первом и последнем этажах небоскреба Tokyo Sky Tree, который является самым высоким зданием в Японии.
Наука
Найден препарат, убивающий коронавирус за 48 часов
Политика
Дмитрий Овсянников лишился партбилета
Поводом для исключения стало грубое поведение Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска — он нагрубил сотрудникам полиции, был задержан и обвинен в мелком хулиганстве.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Экономика
ФРС США выделила $2,3 трлн для поддержки экономики страны
Федеральная резервная система (ФРС) США предприняла дополнительные шаги для поддержки экономики страны и объявила в четверг, 9 апреля, о новой программе в рамках антикризисного пакета на сумму $2,3 трлн.
Энергетика
Белоруссия предложила России снизить цены на газ для республики
Белоруссия инициирует вопрос о снижении в 2020 году цены на российский газ для республики.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки на время коронавируса
5. Путин объявил меры поддержки безработных Для тех, кто временно признан безработным, президент предложил при начислении пособий (в том числе на детей от трех до семи лет) не учитывать доход, полученный ранее по месту работы.
Авто
Назвали 5 производителей нержавеющих автомобилей
Для защиты своих автомобилей от коррозии производитель использует горячую оцинковку.
Хоккей
Нападающий Слепышев принял решение остаться в ЦСКА ещё на два года
Нападающий ЦСКА Антон Слепышев продлил контракт с московским клубом, информирует официальный сайт «армейцев».
Энергетика
Эксперты: Саудовская Аравия проиграла России в нефтяной войне
Как сообщается в материале турецкого обозревателя Фирдевса Юкселя, Саудовская Аравия, призвавшая собрать заседание ОПЕК и найти "справедливое решение", "однозначно и безоговорочно" признала свое поражение в ценовой войне с Россией.