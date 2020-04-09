Коронавирус

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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ЦБ рекомендовал банкам перенести годовые собрания из-за коронавируса

Rambler News Service13:38

ЦБ РФ до начала мая в обычном режиме рассмотрит документы на покупку крупных пакетов акций

ПРАЙМ14:19

ЦБ РФ рекомендовал банкам хорошо подумать перед выплатой дивидендов

Российская газета11:19

Центробанк рекомендовал банкам принимать решение о выплате дивидендов за 2019 г. только при условии запаса капитала на перспективу

Финмаркет11:55

ЦБ попросил банки пока не выплачивать дивиденды

Ведомости11:45

ЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов

РБК12:14

ЦБ рекомендует компаниям назначать ГОСА по дивидендам на конец августа - сентябрь

Finam.Ru10:59
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Энергетика

Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти

Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
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Армия и оружие

ВКС России активизировались в Идлибе

Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Lenta.ru 05:48
Политика

Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу

Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Lenta.ru 14:14
Происшествия

В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв

На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Коммерсантъ 07:03
Шоу-бизнес

Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии

Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Восток-Медиа 11:35
Политика

Украина готовится к прекращению транзита российского газа

Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Российская газета 03:14
Политика

Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы

Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
RT на русском вчера в 09:39
Здоровье

Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Коммерсантъ 05:28
Общество

Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Аргументы и Факты вчера в 09:26
Общество

Песков рассказал о покупке блокатора вирусов

Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
REGNUM вчера в 13:35
Шоу-бизнес

Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью

Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Uznayvse.ru 04:51
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Политика

Путин уволил замглавы МВД Александра Романова

Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Газета.Ru 13:50
Общество

В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции

Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Правда УрФО 03:28
Происшествия

Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин

Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
РИА Новости 09:23
Происшествия

СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев

Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Газета.Ru 10:06
Общество

Бориса Джонсона перевели из реанимации

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Lenta.ru 14:24
Здоровье

Ивановские власти готовятся к жесткому сценарию по COVID-19

Медики диагностировали COVID-19 у 60 жителей региона.
Известно.ру 14:36
Политика

Путин выступит с новым телеобращением

Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Краснодарские известия вчера в 08:08
Общество

Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет

Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Тюменская линия 05:39
Экономика

Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели

Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Телеканал 360° 07:02
Общество

«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру

По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Интерфакс 14:45
Общество

В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции

Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Lenta.ru 09:12
Шоу-бизнес

Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми

Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
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Происшествия

Против автора призыва сжигать больных COVID-19 могут возбудить дело

Прокуратура Кировской области требует возбудить уголовное дело на автора комментария к публикации в социальной сети, который призывает сжигать заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 10:25
Шоу-бизнес

Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца

Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Газета.Ru 07:59
Здоровье

В Тамбовской области коронавирусом заболели ещё 12 человек

В Тамбовской области выявили ещё 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент число заболевших достигло 24–х случаев.
LifeTambov.ru 12:45
Кино

Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном

Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Popcornnews.ru 05:20
Общество

Почти треть компаний РФ отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск

Около 30 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, еще 22 процентов планируют скоро сделать это.
Республика Татарстан 07 апреля в 18:50
Общество

Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей

С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.
Ведомости 12:06
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