Коронавирус
РБКЦБ рекомендовал банкам перенести решения о выплате дивидендов
Центральный банк рекомендовал финансовым организациям назначить годовые общие собрания акционеров (ГОСА), на которых будут приниматься решения о выплате дивидендов за 2019 год на конец августа — сентябрь 2020 года, говорится в информационном письме первого зампреда Сергея Швецова.
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Энергетика
Reuters: Россия и саудиты договорились о сокращении добычи нефти
Вашингтон, 9 апреля 2020, 17:42 — REGNUM Российская Федерация и Саудовская Аравия смогли устранить основные противоречия при согласовании нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти.
Армия и оружие
ВКС России активизировались в Идлибе
Несколько самолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России заметили в небе над сирийской провинцией Идлиб в среду, 8 апреля, после того, как боевики попытались сорвать военное патрулирование, сообщает Al-Masdar News.
Политика
Россия попросила передать снесенный в Праге памятник маршалу Коневу
Министр обороны России Сергей Шойгу попросил передать снесенный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
Происшествия
В центре Москвы в бизнес-центре произошел взрыв
На 2-й Брестской улице (недалеко от станции метро «Маяковская») в здании бизнес-центра произошел взрыв.
Шоу-бизнес
Игорь Николаев пошел на поправку после пневмонии
Отмечается, что два теста на коронавирус, которые Николаев сдавал при поступлении в больницу, оказались отрицательными.
Политика
Украина готовится к прекращению транзита российского газа
Напомним, что в конце прошлого года Россия и Украина подписали пакет соглашений о транзите газа через украинскую территорию.
Политика
Путин призвал создать условия для возвращения обычного графика работы
Российский лидер Владимир Путин на совещании с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса отметил необходимость создания условий для возвращения компаний к нормальному графику работы.
Здоровье
Минздрав обновил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России выпустил пятую версию методических рекомендаций (.pdf) по противодействию коронавирусу.
Общество
Российский Ан-124 доставил медицинские маски и комбинезоны в Польшу
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в Facebook, что российский Ан-124 привез в страну медицинские маски и защитные комбинезоны.
Общество
Песков рассказал о покупке блокатора вирусов
Москва, 8 апреля 2020, 20:35 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о покупке бейджа — блокатора вирусов, с которым он пришёл на совещание Владимира Путина с региональными властями.
Шоу-бизнес
Александр Гудков довел Ксению Собчак до слез во время интервью
Новым героем «Осторожно, Собчак!» стал Александр Гудков.
Общество
Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года
Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
Политика
Путин уволил замглавы МВД Александра Романова
Президент России Владимир Путин уволил генерал-полковника Александра Романова с должности начальника следственного департамента МВД.
Общество
В Свердловской области ввели штрафы за нарушение самоизоляции
Законодательное собрание Свердловской области приняло законопроект, вводящий штрафы за нарушение режима самоизоляции в период пандемии коронавируса.
Происшествия
Стерлитамакскую больницу в Башкирии закрыли на карантин
Ранее сообщалось, что на карантин закрыта Республиканская клиническая больница в Уфе с 600 пациентами и 500 медиками после обнаружения коронавируса у скончавшейся от отека мозга пожилой женщины.
Происшествия
СК завел дело против устроивших геноцид в Ростовской области эсэсовцев
Следственный комитет России на основании архивных материалов возбудил уголовное дело по статье 357 УК РФ (геноцид) в отношении эсэсовцев, организовавших массовое убийство мирного населения в Ростовской области.
Общество
Бориса Джонсона перевели из реанимации
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
Здоровье
Ивановские власти готовятся к жесткому сценарию по COVID-19
Медики диагностировали COVID-19 у 60 жителей региона.
Политика
Путин выступит с новым телеобращением
Выступление запланировано перед совещанием Путина с главами регионов, посвященного теме борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общество
Тюменские семьи получат пять тысяч рублей на детей до трех лет
Тюменские семьи получат выплату 5 тыс. рублей на детей до трех лет в соответствии с указом президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 года.
Экономика
Эксперты рассказали, какие продукты подорожают через две недели
Стоимость некоторых продуктов увеличится в ближайшее время — рассказали в «Руспродсоюзе».
Общество
«Индекс самоизоляции» в Москве увеличился к вечеру
По данным сервиса, индекс самоизоляции в Москве на 20:00 четверга, 9 апреля, составил 3,4. "На улице есть люди", - следует из статистики.
Общество
В Москве начали штрафовать нарушителей самоизоляции
Московские суды начали штрафовать граждан за нарушение самоизоляции. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова порадовала поклонников теплыми фото с детьми
Звезда скучает по семейным путешествиям. Известная актриса Екатерина Климова воспитывает четверых детей.
Происшествия
Против автора призыва сжигать больных COVID-19 могут возбудить дело
Прокуратура Кировской области требует возбудить уголовное дело на автора комментария к публикации в социальной сети, который призывает сжигать заболевших коронавирусом, сообщает пресс-служба ведомства.
Шоу-бизнес
Участница Comedy Club Марина Кравец родила первенца
Телеведущая и участница юмористического шоу Comedy Club впервые стала мамой. Об этом 35-летняя артистка рассказала у себя в Instagram.
Здоровье
В Тамбовской области коронавирусом заболели ещё 12 человек
В Тамбовской области выявили ещё 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент число заболевших достигло 24–х случаев.
Кино
Режиссер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном не собирается конкурировать с Ноланом и Бертоном
Имея теперь больше свободного времени, режиссер картины Мэтт Ривз пообщался с порталом Nerdist, поделившись некоторыми деталями относительно своей версии Темного рыцаря.
Общество
Почти треть компаний РФ отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск
Около 30 процентов российских компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, еще 22 процентов планируют скоро сделать это.
Общество
Собянин объявил о жестких штрафах для нарушающих карантин водителей
С 10 апреля в Москве будут штрафовать всех нарушителей карантина, которые будут ездить по Москве на личных автомобилях, рассказал в интервью «РИА Новости» мэр города Сергей Собянин.