с чего всё началось

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.

Происшествия Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).

Общество Правительство готовит рекомендации по ограничению работы ТЦ Правительство России подготовит рекомендательный перечень для регионов страны по ограничениям работы торговых центров для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Политика Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Здоровье Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.

Политика Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.

Происшествия В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.

Общество В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Единоборства Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.

Происшествия В Брянской области выявили второй случай коронавируса Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.

Происшествия В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.

Спорт Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.