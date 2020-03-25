Коронавирус

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается
 на сайте регулятора.
РБК04:10

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

РБК04:53

ЦБ рекомендует ввести ипотечные каникулы для заёмщиков с коронавирусом

RT на русском03:56

Ипотечные каникулы на карантине

Интерфакс04:37

Банк России порекомендовал быстрее предоставлять ипотечные каникулы заболевшим новым коронавирусом

Фонтанка.Ру03:42

ЦБ рекомендовал предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

Банки.ру03:42

ЦБ рекомендовал банкам отправлять на ипотечные каникулы клиентов с коронавирусом

Известия03:41

Банкам рекомендуют не забирать жилье в ипотеке у больных коронавирусом

РИА Новости04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 06:11, Ашберн
Футбол

Месси пожертвовал 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выделил 1 миллион евро на борьбу с пандемией коронавируса.
Спорт-Экспресс вчера в 17:10
Происшествия

Убийство главы Кущевского района раскрыли по Беспределу

По данным Владимира Алексеева, причиной убийства главы района стал конфликт вокруг совхоза «Степнянский» (с 1998 года — ОАО «Степь»), который был крупнейшим агропредприятием в Кущевском районе (20 тыс. га сельхозугодий).
Коммерсантъ вчера в 11:44
Общество

Правительство готовит рекомендации по ограничению работы ТЦ

Правительство России подготовит рекомендательный перечень для регионов страны по ограничениям работы торговых центров для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:32
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

РИА Новости 01:24
Политика

Путин обратится к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин завершает работу над обращением к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:02
Общество

В Госдуму внесли законопроект о лишении свободы за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесли в Госдуму, сообщил комитет по госстроительству и законодательству.
Коммерсантъ 04:15
Транспорт

Некоторые поезда внутри РФ отменены из-за снижения пассажиропотока

Москва, 25 марта 2020, 09:58 — REGNUM Периодичность курсирования некоторых поездов внутри России изменена.
REGNUM 02:58
Происшествия

В Петербурге вылечились от коронавируса еще три человека

В Санкт-Петербурге еще три пациента вылечились от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на городской оперативный штаб.
Газета.Ru 05:46
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил президенту России Владимиру Путину, что важно отработать итальянский сценарий ситуации с коронавирусом, отметив, что врачи будут рады, если Россия пойдет по китайскому или корейскому пути.
РИА Новости вчера в 10:21
Политика

Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал отрегулировать законы о СМИ, прикрываясь которыми активисты прозападной оппозиции пытаются проникать на военные объекты.
РИА Новости 04:47
Происшествия

В Липецке тело младенца нашли в мусорном баке

Следственным отделом по Левобережному округу Липецка начата доследственная проверка: в одном из мусорных контейнеров на проспекте Мира обнаружили тело новорожденного.
Российская газета 05:53
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Экономика

Ретейлеры просят правительство РФ о срочных мерах

Во избежание массовых банкротств ретейлеры просят правительство России предпринять ряд срочных мер.
REGNUM 05:56
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости вчера в 13:07
Футбол

Восемь клубов АПЛ выступили против участия «Ман Сити» в ЛЧ

Сегодня стало известно о том, что некоторые ведущие клубы Английской Премьер-лиги выступают против выступления «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.
Все про Спорт ру 04:28
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал на бой Шлеменко

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко через Instagram обратился к Александру Шлеменко, предложив тому выйти с ним на ринг.
Матч ТВ вчера в 16:17
Происшествия

В Брянской области выявили второй случай коронавируса

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:28
Авто

Mitsubishi объявила цены обновленного Mitsubishi ASX для России

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня 04:24
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

В России выявили 163 новых случая заражения коронавирусом

В Российской Федерации за сутки выявили 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Smolnarod.ru 04:50
Авто

В России массово встают конвейеры автозаводов

Впервые в стране автозаводы массово останавливают работу.
Ladaonline 04:21
Спорт

Непомнящий захватил лидерство на турнире претендентов

Сегодня, 22 марта, в Екатеринбурге были сыграны партии пятого тура турнир претендентов по шахматам 2020.
Sport24.ru 22 марта в 12:42
Происшествия

Дело возбудили по факту пожара с семью погибшими в Пензенской области

В Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в результате которого погибли семь человек.
Известия 05:03
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru вчера в 05:16
Шоу-бизнес

Галкин высмеял диалог Ивлеевой с Джаредом Лето на английском языке

РИА Новости вчера в 20:41
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

Газета.Ru 03:31
Армия и оружие

В Украине испытали новейший БТР «Отаман 6x6»

В Украине прошли испытания новейшего бронетранспортёра «Отаман 6x6».
Актуальные Новости вчера в 11:48
Происшествия

Суд продлил срок содержания под стражей экс-министра Абызова

Московский городской суд продлил до 26 июня срок содержания под стражей экс-министру по делам «открытого правительства» Михаилу Абызову и пятерым менеджерам его компаний.
РБК 05:51
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет вчера в 08:46
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное