Коронавирус

РБКРБКЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается на сайте регулятора.
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с чего всё началось
Центробанк направил банкам письмо, в котором рекомендовал оперативно обрабатывать заявления и предоставлять ипотечные каникулы тем, кто заразился коронавирусом, сообщается
 на сайте регулятора.
РБК04:10

Подробнее о событии

ЦБ рекомендует предоставить ипотечные каникулы заемщикам с COVID-19

РИА Новости05:06

ЦБ рекомендовал банкам предоставить заразившимся ипотечные каникулы

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ЦБ рекомендовал предоставлять ипотечные каникулы заемщикам с коронавирусом

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Коммерсантъ04:23

Ипотечные каникулы на карантине

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У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
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Мэр Бергамо Джорджио Гори поделился мнением о влиянии матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Аталантой» и «Валенсией» на распространение коронавируса в Италии и Испании.
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Курс доллара опустился ниже отметки в 77 рублей. Об этом в среду, 25 марта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в России летом, пишет РИА Новости.
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Напомним, что ранее изданию speedme.ru стало известно о проведенном на ЗАЗе аудите качества автомобилей Lada.
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Красноярский губернатор поручил ограничить выезд людей

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