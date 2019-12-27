Экономика
КомпанияЦБ рекомендовал банкам предупреждать о блокировках счетов налоговиками
Банк России рекомендовал кредитным организация предупреждать своих клиентов о запросах налоговой службы заблокировать их счета. Сейчас зачастую россияне узнают о приостановке банковских операций уже по факту и без объяснения причин, говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
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Экономика
Абрамович консолидировал 25,1% «Трансконтейнера»
Источник, близкий к «Енисей Капиталу», отказался уточнить, зачем компания увеличила долю в операторе и планирует ли продать консолидированный пакет группе «Дело» Сергея Шишкарева, которая 27 ноября выиграла приватизационный аукцион по продаже 50% плюс две акции «Трансконтейнера».
Гаджеты
Сколько будет стоить ПК с характеристиками PlayStation 5 на момент выхода консоли
Меньше года осталось до выхода консолей нового поколения Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X. На старте продаж стоимость новинок, по неофициальной информации, составит $499.
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.
Общество
Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»
Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Политика
Трамп и Ким Чен Ын пока не ответили на приглашение на юбилей Победы
Ответов на приглашения посетить торжества по случаю юбилея Победы в Москве в следующем году от президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына пока не поступало, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Прерывистое голодание может стать частью здорового образа жизни
Профессор неврологии Мэттсон изучал влияние прерывистого голодания на здоровье в течение 25 лет и сам следовал ему.
Происшествия
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
Киберспорт
В Dota 2 нашли три невыпущенных предмета — один из них позволяет выучить сразу все таланты
Экономика
Зеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата "Газпромом" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины.
Кино
Второй сезон «Мандалорца» стартует осенью
Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
Музыка
Группа «Кино» показала новый клип на песню «Троллейбус»
Youtube Музыканты популярной советской рок-группы "Кино", которые в следующем году дадут два концерта, представили клип на песню "Троллейбус".
Политика
Financial Times включила Путина в список знаковых фигур десятилетия
Британская газета Financial Times (FT) включила президента России Владимира Путина в опубликованный ей в пятницу список из 50 человек, "определивших облик десятилетия".
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Ксения Корнева о Юлии Михалковой: Мы не были закадычными подругами
Актриса из юмористического шоу «Уральские пельмени» Ксения Корнева в рамках недавнего интервью «7 дней» рассказала, что не была дружна с Юлией Михалковой, которая покинула проект.
Театры
Гармаш сообщил о смерти Волчек со сцены театра
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Песков рассказал, что не видел жену больше месяца
Политика
Земан обдумывает отказ от визита в Москву на парад Победы
Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Культура
Эксперты сделали кинопрогноз на 2020 год
Сериалы продолжат вытеснять традиционное кино, женщины и представители сексуальных меньшинств продолжат "отвоевывать" свое место в кинематографе, однако в ближайшей перспективе зрителю не стоит рассчитывать на появление радикально новых сюжетов и героев, заявили британские эксперты в интервью РИА Новости, приуроченному к Международному дню кино.
Спорт
РУСАДА отправило уведомление в WADA о несогласии с санкциями
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) отправило во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уведомление о несогласии с санкциями в отношении России, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Происшествия
Мужчина с ножом пытался проникнуть в московский храм
В полицию в 14:40 поступило сообщение, что в один из храмов пришел посетитель, который вел себя неадекватно и пытался пронести предмет, похожий на нож.
Кино
Опубликован рейтинг самых обсуждаемых фильмов и сериалов 2019 года
Аналитики составили список самых обсуждаемых сериалов и фильмов уходящего года.
Политика
США предлагают ввести миротворцев ООН в Донбасс
Международная группа миротворцев в Донбассе позволит урегулировать конфликт и вернуть регион под контроль Киева, заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Авто
В Сети появились первые фото российского электромобиля «Монарх»
Первые фотографии российского электромобиля «Монарх» были опубликованы в Сети 27 декабря.
Единоборства
Шлеменко: Федора Емельяненко ждет нервный бой с Куинтоном Джексоном
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко считает, что Федора Емельяненко ждет нервный бой с американцем Куинтоном Джексоном в японской Сайтаме.
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