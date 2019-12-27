Экономика

КомпанияКомпанияЦБ рекомендовал банкам предупреждать о блокировках счетов налоговиками

Банк России рекомендовал кредитным организация предупреждать своих клиентов о запросах налоговой службы заблокировать их счета. Сейчас зачастую россияне узнают о приостановке банковских операций уже по факту и без объяснения причин, говорится в сообщении ЦБ.
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ЦБ рекомендовал банкам сразу сообщать о блокировке счетов по решению налоговой

Коммерсантъ13:10

ЦБ: банкам следует сразу сообщать клиентам о блокировке счета по решению ФНС

ТАСС05:20

ЦБ посоветовал банкам предупреждать клиентов о блокировке счетов налоговой

Forbes07:04

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать причины блокировки счетов налоговиками

РБК06:03

ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС

Rambler News Service06:40

Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа

Финмаркет04:43

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Российская газета04:42
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