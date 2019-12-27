Экономика

Российская газетаРоссийская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ рекомендовал банкам уведомлять клиентов о блокировке их счетов. Сейчас бизнес узнает об этом только постфактум

Фонтанка.Ру10:23

Регулятор рекомендует банкам сообщать клиентам о приостановке операций по решению налогового органа

Финмаркет04:43

ЦБ посоветовал банкам предупреждать клиентов о блокировке счетов налоговой

Forbes07:04

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РБК06:03

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ТАСС05:20

ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС

Rambler News Service06:40

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Российская газета04:42
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