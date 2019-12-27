Экономика
Российская газетаЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками
Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.
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ЦБ дал рекомендации по оповещению клиентов о блокировке счетов по решению ФНС
Rambler News Service06:40
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Катар и Россия договорились об отмене виз. Об этом говорится в сообщении посольства Катара в Москве.
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Шоу-бизнес
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Названа стоимость серийной цифровой приборки для Lada Vesta
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Политика
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Германия отклонила просьбу Украины о предоставлении военной помощи.
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Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек
Народная артистка СССР художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности
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