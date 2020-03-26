Коронавирус
Общественная служба новостейЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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Цель интервенции ЕЦБ — оказать поддержку финансовой сфере и стабилизировать рынок госдолга стран Южной Европы, которые могут столкнуться с повышением выплат по облигациям из-за опасений инвесторов о способности властей расплатиться по счетам.
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Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
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Центр системных наук и инженерии при Университете Джона Хопкинса (США) опубликовали данные по состоянию на 25 марта относительно количества зараженных, умерших и выздоровевших от коронавируса.
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Источник сообщает, что с 25 марта войска Западного и Центрального военных округов проведут мероприятия по проверки готовности к распространению коронавирусной инфекции.
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Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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