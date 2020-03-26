Коронавирус

Общественная служба новостейОбщественная служба новостейЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных

Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
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«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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