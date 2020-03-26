Коронавирус
Общественная служба новостейЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русском10:18
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Экономика
Путин предложил ввести налог на доход от вкладов и ценных бумаг
Москва, 25 марта 2020, 16:55 — REGNUM Предложение о введении налога на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам более 1 млн рублей внёс президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России.
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Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали коронавирус
Лещенко госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус.
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Курсантов во Владимире заставили брать кредиты на взятки
Майора подозревают в вымогательстве взяток с курсантов на общую сумму почти в 5 миллионов рублей.
Здоровье
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии.
Общество
Власти Москвы могут продлить выходные из-за коронавируса
Власти Москвы решат, продлевать ли нерабочие дни, объявленные из-за ситуации с коронавирусом, в конце следующей недели, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает ТАСС.
Общество
В нерабочую неделю детсады и школы закроются
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Политика
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Президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Общество
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По последним данным, выздоровели 120 тысяч человек. Скончались 23 тысячи заболевших.
Религия
РПЦ не собирается менять порядок богослужений
Русская православная церковь не планирует изменять порядок публичных богослужений в Москве.
Общество
Росгвардия объяснила появление своих автобусов в Москве
В Росгвардии прокомментировали информацию о том, что на въездах в Москву были замечены автобусы ведомства.
Авто
В Сети показали редкую «шестерку» для Канады
Автомобильный видеоблогер Иван Зенкевич рассказал на своём ютуб-канале о редкой версии ВАЗ-2106, которая предназначалась для экспорта в Канаду.
Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Рост безработицы в США побил все рекорды
Количество поданных первичных заявок на пособие выросло на три миллиона, что почти в два раза выше уровня, который ожидали аналитики, сообщает РИА Новости.
Общество
За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей
Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
Политика
Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Культура
На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов
Футбол
Слуцкий дал рекомендации по профилактике заражения коронавирусом
«Рубин» выпустил ролик, в котором главный тренер Леонид Слуцкий дает советы по профилактике заражения коронавирусом.
Футбол
Умер экс-тренер сборной Франции Мишель Идальго, выигравший Евро-1984
По информации L’Equipe, специалист умер после продолжительной болезни. Идальго в 1984 году выиграл с французской сборной чемпионат Европы.
Политика
США обвинили Мадуро в наркотерроризме
Футбол
Модрич посоветовал «Реалу» купить Влашича
Авто
АвтоВАЗ модернизирует производство
«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Общество
Князь Монако рассказал о необычном симптоме коронавируса
Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном симптоме заболевания коронавирусом.
Общество
Мурашко призвал не проверяться на коронавирус без необходимости
Ранее Мурашко заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса начнутся через 5-6 месяцев.
Общество
Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом
Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Общество
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости.
Происшествия