Финансы
Rambler News ServiceЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
В России с 1 октября банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при принятии решения о выдаче потребкредита от 10 тыс. руб. Банк России анонсировал введение этой нормы в июле.
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Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Политика
Соловьев назвал татарина мразью и разозлил жителей Татарстана
Телеведущий Владимир Соловьев назвал слушателя из Татарстана мразью в эфире "Вестей FM".
Газета.Ru 10:57
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Кино
Звезда «Властелина колец» предложила снять в роли Гэндальфа женщину
Как сообщает Digital Spy, актриса Робин Малкольм, сыгравшая жительницу Рохана по имени Морвен в оригинальном фильме "Властелин колец: Две крепости", предложила пригласить на роль Гендальфа женщину.
Московский Комсомолец вчера в 19:24
Экономика
Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку
Минфин предлагает с 2020 года повысить минимальную розничную цену на водку до 230 рублей за бутылку (0,5 литра).
Интерфакс 09:41
Происшествия
Илья Резник прокомментировал инцидент с подростками в московской школе
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента с подростками в школе на юго-западе Москвы.
RT на русском 10:26
Политика
Зачем ФБР вербует шпионов через рекламу в Facebook на русском языке
Кликнув на объявления, пользователь попадал на сайт программы контрразведки регионального отделения ФБР, где информация излагалась на русском и английском языках.
РБК 08:26
Культура
Михаил Галустян перешел из ТНТ на телеканал СТС
VSE42.RU 01 октября в 23:54
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53
Политика
Путин подписал распоряжение о временном переезде Госдумы в Дом союзов
Официальный представитель УДП РФ Елена Крылова сообщила "Интерфаксу" в четверг, что в настоящий момент эксперты продолжают изучение пустот под зданием Госдумы.
Интерфакс 10:34
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» отказались от споров после встречи у Козака
Споры по поводу контроля за качеством нефти начались после того, как в середине апреля Белоруссия пожаловалась на то, что по магистральному трубопроводу «Дружба» из России поступает экспортная смесь Urals, в которой в десятки раз превышено содержание хлорорганических соединений.
РБК 12:19
Политика
Большинство британцев хочет референдума по сделке с ЕС и Brexit
Больше половины британцев выступает за референдум о членстве страны в ЕС в случае, если премьер-министр Борис Джонсон не сможет согласовать с Брюсселем условия соглашения о выходе, свидетельствуют данные опроса компании YouGov.
ПРАЙМ 12:55
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Футбол
Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь
Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Финансы
«Крест смерти»: рублю прочат крах
Финансовые аналитики используют термин «крест смерти» в отношении биржевых ситуаций, при которых средневзвешенный курс той или иной валюты в течение 50 дней выходит на пересечение кривую того же значения за более длительный период в 200 дней.
Дни24 12:11
Политика
Медведев отправил в отставку главу Росгидромета
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максима Яковенко.
Ведомости 10:33
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Гаджеты
Huawei Mate 30 лишили возможности установить сервисы Google
Предполагается, что сайт закрыли по просьбе Huawei, так как скачиваемые приложения для установки основных приложений от Google, нарушает безопасность используемой версии Android на Mate 30.
Astera вчера в 05:42
Кино
Архивное видео со съемок «Гарри Поттера» тронуло пользователей сети
Учитывая юный возраст попавших в кадр актеров, можно сделать вывод, что видео было снято во время работы над первой частью саги под названием «Гарри Поттер и философский камень».
Lenta.ru вчера в 12:48
Политика
Путин объяснил необходимость ухода России от доллара
Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Политика
Путин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной.
РБК 11:40
Политика
Токаев: ни одна проблема в мире не решается без участия России
Без участия России не решается ни одна глобальная или региональная проблема, заявил в четверг президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Российская газета 12:36
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Политика
СНБО Украины возглавил бывший мэр Луганска
В июле глава украинского государства назначил Данилова заместителем секретаря СНБО. В 31 год Данилов стал мэром Луганска.
REGNUM 10:34
Политика
В ЕС разъяснили правила получения виз для жителей Донбасса
Как отметили в пресс-службе, руководство содержит набор критериев, благодаря которым консульства стран Евросоюза смогут установить фактическое место проживания владельцев российских паспортов, а также правильно обработать заявления на получение виз жителями Луганской и Донецкой областей с паспортами РФ.
Интерфакс 08:45