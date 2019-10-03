Финансы
Rambler News ServiceЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку
В России с 1 октября банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при принятии решения о выдаче потребкредита от 10 тыс. руб. Банк России анонсировал введение этой нормы в июле.
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Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета вчера в 04:58
Происшествия
Летевший самолетом Грозный — Москва ребенок умер в Волгограде
В аэропорту Волгограда 3 октября совершил экстренную посадку самолет Грозный — Москва из-за ухудшения состояния ребенка на борту.
Известия 00:59
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия вчера в 00:16
Армия и оружие
На самом мощном атомном ледоколе в мире запустили реакторы
Пуск реакторной установки прошел на атомном ледоколе «Арктика», который считается самым мощным в мире.
Lenta.ru 01:14
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Наука
Ученые придумали альтернативу зубным имплантатам
iReactor 02 октября в 06:07
Происшествия
Крыша склада обрушилась при сильном пожаре в Петербурге
Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
BFM.ru 00:12
Политика
В Сети высмеяли Трампа, потрогавшего колено президента Финляндии
Президент США Дональд Трамп попал впросак после решения потрогать за колено своего коллегу из Финляндии Саули Ниинистё на пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Вашингтоне.
Российская газета вчера в 10:49
Политика
Выступление РФ в ПАСЕ прервали криками о терроризме
Выступление российского спикера в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) внезапно прервали крики о том, что Россия якобы "террористическое государство".
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными
Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
Политика
Соловьев заявил о травле против него
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
Политика
Путин выступил на заседании клуба «Валдай»
В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
Политика
В раде обвинили Россию в блокировании поставок угля на Украину
Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец обвинил Россию в перекрытии поставок энергетического угля через Белоруссию на Украину.
Известия 01:31
Гаджеты
В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов
В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
Evo-rus.com вчера в 15:33
Гаджеты
Серию системных плат Gigabyte X299X открыли три модели
iXBT.com вчера в 13:34
Фигурное катание
Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае
Российская газета вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru 02 октября в 03:00
Общество
В Роскачестве пояснили, из чего делают винные напитки
Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
Российская газета 01:00
Культура
Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева стала обладательницей премии ТЭФИ как лучшая ведущая развлекательного шоу прайм-тайма.
News.ru 02 октября в 17:57
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
По словам главы Общероссийской организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, проблема не ограничивается названными семью регионами, где пациенты получили на руки рецепты с лекарством и смогли отстоять свои права в суде.
РБК вчера в 02:01
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости вчера в 05:45
Экономика
Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики
В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
URA.Ru 01:29
Политика
Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»
У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
Известия вчера в 19:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась обнаженной
Голливудская актриса Анджелина Джоли снялась для обложки октябрьского выпуска французского журнала Madame Figaro, сообщил портал Дни.ру.
Телеканал 360° вчера в 11:55
Единоборства
Емельяненко показал видео драки с Кокляевым
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко выложил в своем профиле в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого запечатлена его потасовка с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, произошедшая накануне в одном из ресторанов в центре Москвы.
Журналистская правда вчера в 07:38
Единоборства
Президент UFC назвал следующих соперников Хабиба Нурмагомедова
Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) вчера в 18:40
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском вчера в 12:28
Хоккей
Панарин забил в первом матче за «Рейнджерс»
"Нью-Йорк Рейнджерс", благодаря двум очкам российского нападающего Артемия Панарина, обыграл "Виннипег" в дебютном матче регулярного сезона НХЛ - 6:4.
Российская газета 00:51