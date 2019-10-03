Финансы

Rambler News ServiceRambler News ServiceЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

В России с 1 октября банки и МФО должны рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика (ПДН) при принятии решения о выдаче потребкредита от 10 тыс. руб. Банк России анонсировал введение этой нормы в июле.
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ЦБ рекомендовал банкам и МФО раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Ведомостивчера в 10:26

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Коммерсантъвчера в 09:01

ЦБ рекомендовал раскрывать заёмщикам показатель долговой нагрузки

Саминвесторвчера в 05:46

ЦБ порекомендовал банкам раскрывать клиентам их долговую нагрузку

РБКвчера в 06:51

ЦБ рекомендовал банкам раскрывать заемщикам их долговую нагрузку

Rambler News Serviceвчера в 06:23

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансистам раскрывать заемщикам их ПДН

Банки.рувчера в 06:05

ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

ТАССвчера в 07:13
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Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
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Кровля горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 1400 квадратных метров.
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МИД Украины анонсировал масштабный обмен заключенными

Масштабный обмен удерживаемыми лицами планируется на следующей неделе, заявил в четверг министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости вчера в 16:30
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Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с "Газетой.ру" заявил, что в последнее время на него обрушился шквал критики.
РИА Новости вчера в 17:30
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Путин выступил на заседании клуба «Валдай»

В Сочи прошло пленарное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай", в нем принял участие Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 14:05
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В раде обвинили Россию в блокировании поставок угля на Украину

Депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза шахтеров Михаил Волынец обвинил Россию в перекрытии поставок энергетического угля через Белоруссию на Украину.
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В Россию пришел крупный вьетнамский производитель недорогих смартфонов

В нашей стране были продемонстрированы сразу несколько гаджетов от вьетнамского производителя Vinsmart.
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Медведева выиграла короткую программу на турнире в Китае

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Заворотнюк после лечения появится на ТВ

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Эксперты Роскачества рассказали, из чего делаются винные напитки, как их отличить от виноградного вина и стоит ли их употреблять.
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Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
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Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском

МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
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Уральские регионы вошли в рейтинг аутсайдеров по росту экономики

В десятку регионов-ожидаемых аутсайдеров вошли Пермский край и Челябинская область, где прогнозируется среднегодовой рост ВРП на 1,6%. При этом в пресс-службе минэкономразвития Челябинской области с данными не согласились.
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Дания сняла политические возражения с «Северного потока – 2»

У Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода «Северный поток – 2». Одобрение строительства затягивается на административном уровне, сообщили «Известиям» источники, знакомые с ходом реализации проекта.
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Президент UFC Дана Уайт назвал двух следующих соперников Хабиба Нурмагомедова.
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