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ЦБ рекомендовал банкам снизить разницу курсов обмена валют до 10 рублей

Банк России отмечает, что банки самостоятельно устанавливают величину спреда по конверсионным операциям.
Коммерсантъ
Для компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам, максимальное отклонение курса в банке от биржевого уровня не должно превышать 2 руб.
РБК
Прежде Банк России никогда не пытался влиять на обменные курсы, которые устанавливаются самими банками, отмечает экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.
РБК
Для остальных компаний, наоборот, предлагается расширить диапазон спредов (разницы между ценой покупки и продажи валюты) по обменным операциям в долларах, евро и фунтах стерлингов.
РБК

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