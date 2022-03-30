КоммерсантъЦБ рекомендовал банкам снизить разницу курсов обмена валют до 10 рублейБанк России отмечает, что банки самостоятельно устанавливают величину спреда по конверсионным операциям.КоммерсантъДля компаний-импортеров, приобретающих валюту для расчетов по импортным контрактам, максимальное отклонение курса в банке от биржевого уровня не должно превышать 2 руб.РБКПрежде Банк России никогда не пытался влиять на обменные курсы, которые устанавливаются самими банками, отмечает экономист по России и СНГ компании «Ренессанс Капитал» Софья Донец.РБКДля остальных компаний, наоборот, предлагается расширить диапазон спредов (разницы между ценой покупки и продажи валюты) по обменным операциям в долларах, евро и фунтах стерлингов.РБКЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВDaily MoscowИзвестияАфиша DailyFrank MediaФАНLife.ruМИР 24Бизнес журналЦентральная Служба НовостейЭкономика сегодняRTVIFreeNews-VolgaГазета.RuРБКВечерняя МоскваДума ТВПодробнее о событииЦБ рекомендует банкам приблизить курс обмена валюты к биржевому для импортеровТАСС12:32ЦБ рекомендовал банкам разные курсы для импортеров и остальных компанийРБК09:03Самое цитируемоеРБК: ЦБ направил банкам рекомендации по установке курса валют для импортеровВедомости09:46ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валюты для импортеров и остальных компанийРИА Новости10:58ЦБ рекомендовал банкам разные курсы валют для импортеров и других компанийForbes10:58РБК: Банк России рекомендовал продавцам валюты установить различные курсы рубляLenta.ru10:10ЦБ рекомендовал банкам снизить разницу курсов обмена валют до 10 рублейКоммерсантъ13:11Показать ещёОценить504Поделиться