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Народные новости
Народные новости

ЦБ рекомендовал банкам в России списать невозвратные кредиты

Кредитным организациям следует как можно быстрее списывать "плохие" долги, иначе риски в банковской системе возрастут, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
Подробнее о событии
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

Разработчики российской вакцины опубликовали статью об испытаниях

В сентябрьской статье представлены результаты испытаний на людях на первой и второй фазах, а также упоминаются неопубликованные ранее данные о доклинических исследованиях на животных — приматах, мышах и хомяках.
РБК07:00
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Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известия03:36
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ФСБ задержала 13 человек, планировавших атаки на учебные заведения

ФСБ России предотвратила ряд нападений на учебные заведения, места массового скопления людей и здания правоохранительных органов, задержаны 13 человек, большая часть из них состояла в закрытом сообществе в соцсети.
Интерфакс03:52
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Власти Ленобласти разработали новый механизм поддержки инвесторов

Власти Ленинградской области в 2021 году введут новый механизм поддержки инвесторов — соглашение о защите и поощрении капиталовложений, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
РИА Новостивчера в 10:12
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США намерены убедить Лукашенко в том, что он не может быть президентом

В среду заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что российско-американские отношения могут стать еще хуже в случае "открытого силового вмешательства" России в ситуацию в Белоруссии.
ТАСС19:01
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Лукашенко заявил о перехвате разговора насчет отравления Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссии удалось перехватить переговоры между Германией и Польшей.
Брянские новостивчера в 10:40
1,8K

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
1,1K

Гол Проворова в овертайме принес «Филадельфии» победу над «Айлендерс»

Гол российского защитника Ивана Проворова во втором овертайме принес "Филадельфии" победу над "Айлендерс", а новички "Ванкувера" - голкипер Тэтчер Демко и защитник Куинн Хьюз - установили несколько рекордов в победной игре с "Вегасом".
Газета.Ru06:28

На Украине подвергли критике внешний вид Зеленского

Киев, 4 сентября 2020, 03:50 — REGNUM Одежда президента Украины Владимира Зеленского и внешний вид на официальных международных мероприятиях не соответствуют дипломатическому этикету, заявила президент Etiquette School Наталья Адаменко в эфире радиостанции «Эхо Киева».
REGNUM20:50
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