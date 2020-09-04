Скончался один из девяти пострадавших в ДТП с автобусом в Анапе

После аварии с участием пассажирских автобуса и микроавтобуса, которая произошла сегодня в пять часов утра в районе Анапы, один человек скончался, а еще трое находятся в тяжелом состоянии.