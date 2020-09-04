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Народные новости
Народные новости

ЦБ рекомендовал банкам в России списать невозвратные кредиты

Кредитным организациям следует как можно быстрее списывать "плохие" долги, иначе риски в банковской системе возрастут, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
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Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ru03:13
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°21:07
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАН22:40
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ru22:15
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПресс23:25
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ru20:46
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъвчера в 15:43

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru01:30
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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ФСБ наверняка доложит Владимиру Путину выводы по переданной Белоруссией записи о фальсификации заявлений, якобы подтверждающих версию отравления Алексея Навального.
РИА Новости05:48
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Ученый из США предупредил о сокращении населения России к концу века

К 2100 году население России уменьшится на 40 млн человек, заявил «РИА Новости» профессор Института оценки и измерения показателей здоровья при Университете штата Вашингтон Али Мокдад, один из авторов глобального научного прогноза численности населения Земли.
РБК03:18
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В Петербурге мужчина уличён в избиении двухлетней девочки

Санкт-Петербург, 4 сентября 2020, 12:41 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга установила обстоятельства травмирования девочки, 2018 года рождения, доставленной в больницу с множественными травмами головы и тела из квартиры на Большом проспекте Васильевского острова.
REGNUM05:41
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