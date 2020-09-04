ЦБ рекомендовал банкам в России списать невозвратные кредиты
Кредитным организациям следует как можно быстрее списывать "плохие" долги, иначе риски в банковской системе возрастут, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений
Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъвчера в 15:43
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ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений
Коммерсантъвчера в 15:43