Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

ЦБ рекомендовал банкам в России списать невозвратные кредиты

Кредитным организациям следует как можно быстрее списывать "плохие" долги, иначе риски в банковской системе возрастут, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъ3 сентября в 15:43
Подробнее о событии
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ruвчера в 22:15
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПрессвчера в 23:25
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАНвчера в 22:40
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ruвчера в 03:13
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°вчера в 21:07
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ruвчера в 20:46
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъ3 сентября в 15:43

В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит

Ученые Института геофизики и планетологии Гавайского университета объясняют находку следующим образом: лунный гематит образовался в результате окисления железа на поверхности Луны кислородом из верхних слоев атмосферы Земли.
В полярных регионах Луны обнаружен минерал гематит
ToDay News Ufaвчера в 04:56

Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального

3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил о перехвате разговора Варшавы и Берлина о том, что заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель об отравлении блогера Алексея Навального являются фальсификацией.
Известия02:10
6,2K

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
642

Ургант спародировал Лукашенко с автоматом и в кепке

Телеведущий Иван Ургант спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который две недели назад на фоне протестов в Минске появился с оружием и бронежилете в сопровождении вооруженного 15-летнего сына.
Газета.Ru01:40
77

ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ruвчера в 15:25
455

Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают

Украинская община Крыма отправила в офис президента Украины культурно-просветительский журнал на украинском языке "Крим сьогодні" ("Крым сегодня"), чтобы пресечь любые спекуляции насчет сохранения и развития украинского языка в республике, сообщила глава общины Анастасия Гридчина.
РИА Новостивчера в 12:30
7