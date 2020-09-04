Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Народные новости
Народные новости

ЦБ рекомендовал банкам в России списать невозвратные кредиты

Кредитным организациям следует как можно быстрее списывать "плохие" долги, иначе риски в банковской системе возрастут, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Объемы реструктуризации банковских кредитов в 2020 году сопоставимы: как пояснила глава ЦБ, если третья часть реструктурированных кредитов окажется дефолтной, запас по капиталу (который, как признает Банк России, неравномерен между банками) оставляет систему очень прочной.
Коммерсантъ3 сентября в 15:43
Подробнее о событии
Deita.ru

ЦБ призвал российские банки списать долги россиян

Deita.ruвчера в 22:15
ФедералПресс

Набиуллина призвала банки списать «плохие долги» россиянам

ФедералПрессвчера в 23:25
ФАН

Набиуллина призвала банки списывать «плохие долги»

ФАНвчера в 22:40
Lenta.ru

Набиуллина призвала банки скорее списать долги

Lenta.ruвчера в 03:13
Телеканал 360°

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги»

Телеканал 360°вчера в 21:07
URA.Ru

Глава ЦБ призвала банки списать «плохие долги» россиян

URA.Ruвчера в 20:46
Коммерсантъ

ЦБ призывает банковскую систему списывать «плохие долги» без лишних сомнений

Коммерсантъ3 сентября в 15:43

Суд отклонил жалобу на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Вячеслава Гимади по заявлению о возбуждении уголовного дела в связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального, передает корреспондент «Известий» в пятницу, 4 сентября, из зала суда.
Известиявчера в 03:36
493

Пентагон: В-52 над Украиной «сдерживают» Россию

Тренировочные полеты группы американских бомбардировщиков В-52 над Украиной демонстрируют возможности по «сдерживанию» России, заявило Командование ВВС США в Европе 4 сентября на своем официальном сайте.
ИА Красная Веснавчера в 15:52

Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
15

В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русскомвчера в 14:55
12

В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных «сволочах»

Член ЦК КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко, комментируя выступление Геннадия Зюганова у Кремлевской стены, пояснил, что, говоря о "разной сволочи", лидер КПРФ имел в виду завоевателей России, которые посягали на независимость страны.
РИА Новостивчера в 07:37
69

Украина намерена создать боевые вертолёты «Киборг»

Киев, 3 сентября 2020, 14:34 — REGNUM В настоящее время Украиной ведётся разработка лёгких боевых вертолётов ВМ-4, боевая версия которых носит называние «Киборг», и она будет, по мнению разработчиков, эффективна как против пехоты, так и против танков.
REGNUM3 сентября в 07:34
11