с чего всё началось

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

Общество Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

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Технологии Биолог рассказала о выработке иммунитета у переболевших коронавирусом Пока ученым неизвестно, как долго у переболевших коронавирусом нового типа сохранится иммунитет к COVID-19, об этом «РИА Новости» сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анна Баранова.

Политика Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели 25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации объявил о нерабочей неделе с сохранением зарплаты для россиян.

Общество Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года "Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экономика Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.

Общество Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.

Политика Владимир Путин перенес голосование по поправкам Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.

Политика Немецкий депутат призвал снять с России санкции Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.

Происшествия Бованенковское месторождение «Газпрома» изолировано на карантин Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.

Здоровье В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.

Экономика Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.

Политика Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.

Экономика МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Армия и оружие К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию Во Франции специалисты ожидают, что пик эпидемии коронавируса в стране будет достигнут в начале апреля, а карантин придется продлить по крайней мере до мая.

Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.