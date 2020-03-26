Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

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Как будут работать банки в нерабочую неделю: ЦБ выпустил рекомендации

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ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

ПРАЙМвчера в 10:06
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Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

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Evo-rus.com вчера в 17:11
Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
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Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

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Lenta.ru вчера в 21:30
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Минпросвещения не приняло решение о досрочном окончании учебного года

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы принятом решении по досрочному завершению учебного года, является ложной, подобных решений министерством просвещения не принималось", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
РИА Новости вчера в 09:54
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Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
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Мишустин поручил с 28 марта приостановить работу курортов и общепита

В поручении указывается, что федеральным госорганам с 28 марта по 1 июня 2020 года поручено временно приостановить бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях.
ТАСС вчера в 19:02
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 25 марта в 16:17
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 05:14
Политика

Немецкий депутат призвал снять с России санкции

Глава германо-российской группы в Бундестаге, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Робби Шлунд считает, что санкции против России необходимо немедленно и полностью отменить, поскольку они противоречат декларациям правительства ФРГ о солидарности и взаимовыручке при борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 23:37
Происшествия

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Ранее в четверг стало известно, что на Бованенковском месторождении "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе изолированы 20 вахтовиков, поскольку они в ходе авиаперелета контактировали с больным коронавирусом COVID-19.
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Общество

Второй тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат

Второй тест канцлера Федеративной Республики Германия Ангелы Меркель, как и первый, дал отрицательный результат.
RT на русском 25 марта в 12:09
Происшествия

В МВД назвали поджог основной версией пожара в доме в Екатеринбурге

Полиция рассматривает поджог как основную версию причин пожара в жилом доме в Екатеринбурге.
РБК вчера в 21:32
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 10:32
Экономика

Кабмин составил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

По информации Forbes, в список самых пострадавших от коронавируса отраслей попали сферы спорта, туризма, общественного питания, досуга и развлечений, а также гостиничный бизнес и авиаперевозки.
РБК вчера в 15:50
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Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru вчера в 01:56
Политика

Макрон заявил, что коронавирус угрожает существованию ЕС и Шенгена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры несут угрозу для существования Евросоюза и Шенгена, сообщает Reuters.
Аргументы и Факты вчера в 21:30
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Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
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МВФ и Украина достигли прогресса по дальнейшей финансовой поддержке

Международный валютный фонд и Украина достигли прогресса по вопросу о дальнейшей финансовой поддержке Киева, причем поддержка может оказаться больше, чем планировалось, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 19:19
Армия и оружие

К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию

К борьбе с пандемией во Франции привлекут армию Во Франции специалисты ожидают, что пик эпидемии коронавируса в стране будет достигнут в начале апреля, а карантин придется продлить по крайней мере до мая.
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Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
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Источник: РПЛ на 90% будет завершена, «Локомотив» выйдет в Лигу чемпионов

По данным журналиста, итоги турнира подведут по состоянию на 22-й тур.
Sport.ru вчера в 16:30
Общество

США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом

США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
РБК вчера в 18:31
Происшествия

В Магнитогорске прогремел взрыв в жилом доме

МордовМедиа вчера в 14:41
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