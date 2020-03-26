с чего всё началось

Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.

Экономика Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.

Политика Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"

Общество Власти Калининградской области закроют досуговые заведения Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.

Шоу-бизнес Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Общество Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.

Общество В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Политика Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.

Экономика Россиян предупредили о росте ипотечных ставок Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Общество В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Здоровье Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.

Здоровье В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.

Общество Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.