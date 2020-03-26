Коронавирус
Общественная служба новостейЦБ рекомендовал банкам работать в режиме новогодних выходных
Центробанк России рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 10:18
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Экономика
Силуанов уточнил, когда начнут взимать налог на проценты по вкладам
Как сегодня в беседе с журналистами уточнил Силуанов, налог с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн рублей начнет взиматься в России с доходов за 2021 год, а уведомления о его уплате граждане получат только в 2022 году.
Политика
Президент Италии обратился к нации из-за ситуации с коронавирусом
Президент Италии Серджо Маттарелла заявил о необходимости новых европейских подходов к борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 и выразил надежду, что его опасность для Европы будет оценена "до того, пока не станет поздно"
Шоу-бизнес
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами
Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Общество
Власти Калининградской области закроют досуговые заведения
Постановление о закрытии ряда учреждений и заведений в Калининградской области подписал глава региона Антон Алиханов.
Общество
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Шоу-бизнес
Николая Губенко с женой госпитализировали в больницу в Коммунарке
Депутат Мосгордумы, актер и сценарист Николай Губенко госпитализирован в Коммунарку с пневмонией, его проверят на коронавирус, сообщил РИА Новости депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.
Общество
Британский премьер Борис Джонсон заразился коронавирусом
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
Политика
Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом
Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Наука
Ученые обнаружили связь между продолжительностью жизни и цветом волос
Исследователи из школы клинической медицины Кембриджского университета обнаружили взаимосвязь между цветом волос и продолжительностью жизни.
Общество
Пошаговый алгоритм действий для бухгалтера на время карантина: подсказки от экспертов БухСофт
В статье эксперты программы БухСофт подготовили пошаговый алгоритм действий.
Общество
Лоукостер «Победа» до 31 мая приостановил все полёты
В авиакомпании пообещали вернуть затраченные на билеты деньги всем клиентам отменённых рейсов с датами вылета в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года.
Общество
В России создали образцы новых аппаратов ИВЛ
Федеральное медико-биологическое агентство создало опытные образцы аппаратов для искусственной вентиляции легких, которые позволят вентилировать легкие одновременно нескольких пациентов.
Авто
Мировой авторынок может обрушиться почти на 25% в 2020 году
Известно, что обвал мирового авторынка может в несколько раз превысить сокращение времен мирового финансового кризиса.
Политика
Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом
Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
Политика
Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом
Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Общество
В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Экономика
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок
Ставки по ипотеке вырастут с 7% до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизится на 10-12% по сравнению с прошлым годом и составит 2,5-2,6 триллиона руб. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".
Общество
В России за нарушение карантина могут ввести штраф до 1 млн рублей
Москва, 27 марта 2020, 07:01 — REGNUM Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.
Здоровье
Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России
Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
Общество
Лекарства для стандартной аптечки при пандемии назвал доктор Мясников
Российский доктор Мясников назвал лекарства для базовой аптечки при пандемии коронавируса.
Экономика
Глава МВФ предупредила о мировой рецессии из-за коронавируса
Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что глобальная экономика погрузилась в рецессию, подобную той, что была в 2009 году.
Здоровье
В России готовятся к «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусом, считает профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев.
Футбол
Глушаков о карантине: Стулья нам понадобятся, но в мирных целях
Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.
Общество
Трамп подписал закон о вливании денег в экономику на фоне рецессии
Вашингтон, 27 марта 2020, 23:59 — REGNUM Закон о выделении двух триллионов долларов для стимулирующих американскую экономику мерах, необходимых на фоне рецессии из-за пандемии, подписал 27 марта президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Здоровье
Малышева рассказала правду о числе жертв коронавируса в России
Теледоктор Елена Малышева прокомментировала распространяемые в Сети слухи о скрываемом властями числе жертв коронавируса в России.
Игры
В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2
Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.