с чего всё началось

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.

Общество У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Экономика Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.

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Общество Россиянам разъяснили условия нерабочей недели Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

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Армия и оружие В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.

Здоровье Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.