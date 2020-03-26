Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 10:18

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Как будут работать банки в нерабочую неделю: ЦБ выпустил рекомендации

Царьград00:36

ЦБ дал рекомендацию, как банкам работать на следующей неделе

РИА Новостивчера в 11:55

ЦБ рекомендовал банкам на следующей неделе работать в режиме новогодних выходных

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Российские банки перейдут на особый режим работы в выходную неделю

URA.Ruвчера в 10:22

ЦБ дал банкам рекомендации по режиму работы на выходных из-за вируса

РБКвчера в 10:22

ЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных

RT на русскомвчера в 10:18

ЦБ рекомендовал банкам перейти на режим новогодних праздников

Ведомостивчера в 10:44
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МВД сообщило основную версию пожара с семью погибшими в Екатеринбурге

РИА Новости вчера в 19:33
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У 29 прибывших из Таиланда жителей Сахалина подозревают коронавирус

Южно-Сахалинск, 27 марта 2020, 08:54 — REGNUM Глава Сахалина Валерий Лимаренко прокомментировал желание изолированных после прибытия из Таиланда островитян покинуть обсерватор и находиться на самоизоляции дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
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Шойгу рассказал о военной мощи России

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Мишустин поручил закрыть курортные гостиницы и пансионаты

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Lenta.ru вчера в 19:13
Общество

Срок сдачи годовой отчетности перенесли на неделю

Указом Президента РФ 25.03.2020 № 206 следующая неделя объявлена нерабочей.
Время Бухгалтера вчера в 09:13
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Задержан виновник взрыва в Магнитогорске

Вести.Ru 02:03
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Россияне начали изымать деньги с банковских вкладов

Россияне начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент России Владимир Путин объявил о распространении НДФЛ на доходы от депозитов и вложений в облигации.
Lenta.ru 02:15
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Вашингтон, 27 марта 2020, 08:15 — REGNUM США вышли на первое место в мире по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом, обогнав Китай.
REGNUM 01:15
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru 25 марта в 13:20
Общество

Россиянам разъяснили условия нерабочей недели

Минтруд разместил рекомендации для работников и работодателей в связи с объявленной президентом нерабочей неделей, с 30 марта по 3 апреля.
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Глава Минздрава сообщил о состоянии Льва Лещенко

Состояние здоровья народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который находится в реанимации с воспалением легких, улучшилось.
РБК вчера в 17:48
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Общество

Собянин рассказал о пике заболеваемости коронавирусом в Москве

РИА Новости 25 марта в 14:12
Футбол

Министр спорта Италии: «Вряд ли серия А возобновится в начале мая»

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о том, когда возобновится чемпионат Италии.
Спорт-Экспресс 01:37
Политика

Немецкий депутат призвал немедленно отменить санкции против России

Немецкий депутат Робби Шлунд назвал санкции против России "абсурдными" и призвал их немедленно отменить.
Российская газета вчера в 23:30
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Политика

Минфин РФ на неделю разрешил закупать срочные товары без конкурса

В соответствии с опубликованными рекомендациями, право будет предоставлено организациям, на которые не распространяется действие указа президента РФ Владимира Путина о нерабочих днях с 26 марта по 3 апреля.
REGNUM вчера в 21:02
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В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru 01:56
Общество

Врач объяснил, как коронавирус так быстро распространился в Италии

РИА Новости вчера в 13:58
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От коронавируса умер актер Марк Блум

Полит.ру вчера в 23:10
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Минздрав рассказал о вероятности смертельного исхода при коронавирусе

Вероятность смерти или крайне тяжелого течения заболевания при заражении новой коронавирусной инфекцией у людей пожилого возраста может составлять от 3,3 до 20 %.
SMINEWS вчера в 14:51
Общество

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру страны Михаилу Мишустину органичить продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса, передает RT.
Газета.Ru 01:26
Общество

Меган Маркл и принц Гарри окончательно переехали в Лос-Анджелес

Новый дом принца Гарри и Меган Маркл находится недалеко от Голливуда.
Народные новости вчера в 23:29
Единоборства

Александр Емельяненко сравнил Шлеменко со своим братом

Скандально известный российской боец смешанного стиля Александр Емельяненко продолжил критиковать соотечественника Александра Шлеменко.
ProstoProSport вчера в 14:46
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Каждый сам решает как проводить свое время во время карантина.
Srnsk вчера в 02:32
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА 25 марта в 11:48
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru 25 марта в 09:34
Армия и оружие

Бригады химической и биозащиты перебросили с Поволжья на Средний Урал

Российская газета вчера в 04:35
Финансы

Банки сообщили о росте числа заявок на покупку автомобилей в кредит

По оценкам Кредит Европа Банка, в марте количество обращений за ссудами на покупку машин выросло на 15% по сравнению с февралем, выдачи увеличились на 21,5%.
РБК вчера в 22:59
Как работают Яндекс.Новости?
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