Коронавирус
RT на русскомЦБ рекомендовал банкам временно перейти в режим новогодних выходных
Центробанк рекомендовал российским банкам на нерабочей неделе перейти в режим новогодних выходных и определить перечень дежурных отделений, если это потребуется. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой регулятора.
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с чего всё началось
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 10:18
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