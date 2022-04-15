ЦБ рекомендовал банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга, которые принадлежат лицам из базы данных ЦБ о мошеннических переводах.
Список самых богатых чиновников российского правительства третий год подряд возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров, его доход по итогам 2021 года составил 704,664 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе членов правительства.
Читатели немецкой газеты Die Zeit резко отреагировали на советы министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека о том, как сберечь электроэнергию на фоне решения властей сокращать "зависимость" от российского импорта угля, нефти и газа.
Главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука после задержания Службой безопасности Украины избивали, заявила на пресс-конференции в Москве его жена Оксана Марченко, передает «РИА Новости».