Будьте в Плюсе

ЦБ рекомендовал блокировать онлайн-доступ к счету подозрительных клиентов

ЦБ рекомендовал банкам проводить оценку рисков нарушения правил использования карт, мобильных приложений и личных кабинетов интернет-банкинга, которые принадлежат лицам из базы данных ЦБ о мошеннических переводах.
РБК
К таковым относятся лица из базы данных ЦБ о мошеннических переводах, говорится на сайте
 регулятора.
Lenta.ru
Возобновлять действие электронных средств платежа планируется после личного обращения клиента в банк.
Гарант
Добросовестным владельцам счетов опасаться ограничения работы своих банковских карт не нужно, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Радио Комсомольская правда

Подробнее о событии

ЦБ рекомендовал блокировать онлайн-доступ к счету подозрительных клиентов
РБК07:17
ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
RT на русском06:43
ЦБ РФ расширит инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
ТАСС06:01
ЦБ разрешил блокировать электронный доступ к счетам россиян
BFM.ru06:12
Банк России рекомендовал банкам оперативно приостанавливать операции дропперов
КМВ Новости06:10
ЦБ расширяет инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
АК&М06:14
ЦБ расширил инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
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