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ЦБ рекомендовал блокировать онлайн-доступ к счету подозрительных клиентов

Центробанк рекомендовал кредитным организациям временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация о которых есть в базе данных о переводах денег без согласия клиента, сообщила
 пресс-служба ЦБ.
Ведомости
Письмо с соответствующими рекомендациями ЦБ разослал банкам, говорится в сообщении на сайте регулятора.
РБК
Возобновить доступ можно после личного обращения клиента в банк.
Ведомости
Мошенники воспользовались уходом многих российских кредитных организаций из официальных сервисов.
ФедералПресс

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ЦБ рекомендовал банкам ограничивать онлайн-доступ к подозрительным счетам
Ведомости07:47
ЦБ рекомендовал блокировать онлайн-доступ к счету подозрительных клиентов
РБК07:17
ЦБ РФ расширит инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
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ЦБ расширяет инструментарий банков для борьбы с мошенническими переводами
АК&М06:14
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BFM.ru06:12
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