Банк России рекомендовал банкам, микрофинансовым организациям (МФО) и кредитным кооперативам приостановить выселение до 30 сентября. Речь идет о выселении должников из квартир и домов, по которым ранее было обращено взыскание.

ЦБ рекомендовал до 30 сентября не выселять должников из квартир

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