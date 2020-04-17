Москва, 17 апреля 2020, 13:33 — REGNUM Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям приостановить принудительное выселение должников из помещений, на которые наложено взыскание. Об этом говорится в опубликованном 17 апреля перечне мер по защите экономики и интересов граждан.

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до осени

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