Экономика

REGNUMREGNUMЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до осени

Москва, 17 апреля 2020, 13:33 — REGNUM Банк России рекомендовал банкам и другим финансовым организациям приостановить принудительное выселение должников из помещений, на которые наложено взыскание. Об этом говорится в опубликованном 17 апреля перечне мер по защите экономики и интересов граждан.
Читать в источнике
Комментировать18

Подробнее о событии

ЦБ РФ рекомендует банкам пока не выселять россиян из жилья за долги

РИА Новости06:16

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из жилья до 30 сентября

Ведомости06:56

ЦБ рекомендовал банкам до 30 сентября не выселять должников из квартир

ТАСС06:35

Российских банкиров попросили временно не выселять ипотечников

Lenta.ru06:30

ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

Известия06:20

Банк России рекомендовал до 30 сентября приостановить выселение должников из жилья

Интерфакс06:17

ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

РБК07:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 09:11, Ашберн
Культура

«Коммунисты России» требуют запретить «антисоветский сериал»

REGNUM 15 апреля в 13:24
884
Общество

Кабмин установил максимальные размеры выплат по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, установив максимальные размеры выплат по безработице в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Российская газета 08:46
96
Общество

Кремль признал проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса

Власти видят проблемы с реализацией мер по поддержке бизнеса в связи с COVID-19, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 06:48
304
Происшествия

Мэр города Данилов Ярославской области погиб при пожаре вместе с женой

Глава города Данилов Ярославской области Иван Свечушкин погиб при пожаре в своем частном доме вместе с супругой в ночь на 17 апреля, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:39
217
Экономика

Путин предложил выдать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой предоставить предприятиям малого и среднего бизнеса в отраслях, пострадавших от коронавируса, средства на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 15 апреля в 09:43
4K
Общество

В Башкирии зарегистрировано три очага передачи коронавируса

В Башкирии определены три очага коронавирусной инфекции, основные очаги определили по количеству заболевших пациентов в РКБ имени Куватова, в Белебеевской ЦРБ и Нефтекамском психоневрологическом интернате.
Kursk.com 07:41
22
Происшествия

Крымчанка избила полицейского за замечание о нарушении самоизоляции

35-летняя жительница Симферополя причинила телесные повреждения полицейскому, который попросил придерживаться режима самоизоляции.
Российская газета 06:38
91
Политика

Путин обсудил с Макроном коронавирус

Президент России Владимир Путин обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Lenta.ru 08:32
15
Экономика

Экономика Китая упала впервые за 30 лет

Экономика Китая на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, упала впервые за 30 лет, о чем свидетельствуют официальные данные по динамике ВВП страны в первом квартале 2020 года, опубликованные Национальным бюро статистики (NBS) КНР.
Lenta.ru 03:08
140
Шоу-бизнес

Как Тимур Еремеев зарабатывает на славе Спартака Мишулина

После выхода телепередач с участием Тимура Еремеева на парня взвалилось много неприятностей от семьи Спартака Мишулина.
Территория новостей 08:58
Религия

Страстную пятницу православные христиане отмечают 17 апреля

В Великую Пятницу или Великий Пяток православные вспоминают осуждение на смерть, крестные страдания и смерть Спасителя, снятие с Креста Его тела и погребение Его.
Телепорт вчера в 19:35
27
Общество

В Минтруде рассказали о больничных работающим россиянам старше 65 лет

Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие граждане в возрасте старше 65 лет в период самоизоляции смогут получить больничный с 20 по 30 апреля.
RT на русском 07:24
541
Здоровье

Число россиян, болеющих бессимптомно, резко возросло

Положительный факт — удельный вес заболеваемости пневмониями в России не растет, удельный вес ОРВИ среди выявляемых заболеваний снижается, добавила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Вести.Ru 08:21
43
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК вчера в 12:08
440
Происшествия

В Испании задержали россиянку, приехавшую распространить коронавирус

В Испании задержали гражданку России, которая заявила, что приехала распространить коронавирус.
Новый День 08:50
1
Происшествия

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично

Задержанный ФСБ адвокат Вершинин признал свою вину частично Сегодня Пресненский райсуд Москвы изберет меру пресечения известному адвокату Александру Вершинину, обвиняемому в особо крупном мошенничестве.
Коммерсантъ 06:35
62
Наука

Установлена температура гибели коронавируса

Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут.
РИА Новости вчера в 21:27
1,3K
Общество

В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок

МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
2,3K
Кино

Премьеру аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за коронавируса

Токио, 17 апреля 2020, 15:46 — REGNUM Премьеру полнометражного аниме-фильма Evangelion: 3.0+1.0 перенесли из-за пандемии коронавируса.
REGNUM 08:46
Общество

«Союз МС-15» с членами экипажа приземлился в Казахстане

Космический корабль «Союз МС-15» с россиянином и двумя американцами на борту успешно приземлился в казахстанской степи в Жезказгане (600 км от Нур-Султана, Казахстан).
Коммерсантъ 01:57
309
Экономика

Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые «вертолетные деньги» — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru 06:12
793
Общество

Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru 05:46
424
Общество

50 тысяч жителей Коми могут быть заражены при негативном сценарии

По данным сайта стопкоронавирус. рф, число зараженных в Коми составляет 455 человек.
REGNUM 07:06
14
Здоровье

В Саратовской области закрыли на карантин город Ершов

Ершов находится в восточной части Саратовской области, расстояние от него до Самары – 250 километров, до самых южных населенных пунктов региона - 200 км. Отметим также, что в Ульяновской области завтра будут закрыты на карантин рабочие поселки Карсун и Языково.
СОВА 06:30
4
Игры

Видео: разнообразие автомобилей и сложных дорожных путей в трейлере SnowRunner

Видео начинается с поездок на разных автомобилях по бездорожью.
3DNews вчера в 04:51
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

Российская газета вчера в 08:11
674
Авто

Продажи кроссоверов и внедорожников в первом квартале выросли на 12%

Продажи новых кроссоверов и внедорожников в первом квартале 2020 года выросли на 11,6% до 183,2 тыс. единиц.
Автоновости дня 07:35
Шоу-бизнес

«Прикована к кровати»: Надежда Бабкина общается жестами

70-летняя артистка прикована к кровати, но зато дышит самостоятельно.
Комсомольская правда 08:50
Общество

Власти Кубани продлили режим карантина до 30 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил режим карантина в регионе до 30 апреля, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 08:11
475
Кино

Тайка Вайтити рассказал о судьбе толстого Тора

Новозеландский кинорежиссер Тайка Вайтити рассказал, увидят ли зрители вновь растолстевшего Тора.
Piter.tv 15 апреля в 04:16
12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное