Экономика

BFM.ruBFM.ruЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья

Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.
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ЦБ рекомендовал кредиторам не выселять должников до 30 сентября

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ЦБ рекомендовал кредиторам отложить принудительное выселение должников

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В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
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На Украине сотни новых случаев COVID-19, число погибших растёт

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В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
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Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав

Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности.
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Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
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Губерниев назвал Баринова «артистом-вруном»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова «артистом-вруном» после того, как актер заявил, что телеведущий звонил ему и заявлял, что тот его унизил и оскорбил.
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Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех

Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Общество

Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
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Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
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Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
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Армия и оружие

Эпидемия коронавируса может сорвать учения НАТО на границах с РФ

Пандемия коронавируса грозит сорвать очередные учения НАТО на границах с Россией.
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Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
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США возрождают самолет-разведчик U-2

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Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
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Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса

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Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
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Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению

Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10
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