Экономика
BFM.ruЦБ рекомендовал приостановить выселение должников из жилья
Банк России рекомендовал приостановить принудительное выселение должников из жилья до 30 сентября текущего года. Такая рекомендация содержится в дополнительных мерах по защите интересов граждан на фоне пандемии коронавируса, разработанных регулятором.
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Авто
Toyota и Lexus заморозят цены на автомобили в России до конца мая
Компания Toyota объявила о «заморозке» текущих цен на все автомобили Toyota и Lexus до конца мая 2020 года.
Автоновости дня 16 апреля в 01:32
Происшествия
Из закрытой на карантин российской больницы сбежали врачи
Из закрытой на карантин больницы в Уфе сбежали семь врачей и медперсонал.
Lenta.ru 01:54
Шоу-бизнес
Садальский раскрыл всю правду о шоу «Секрет на миллион»
Рамблер вчера в 03:50
Футбол
«Валенсия» пожаловалась в УЕФА за распределение еврокубковых мест
Источники пишут, что руководство «Валенсии» осталось недовольно предложением Королевской испанской футбольной федерации о распределении мест в еврокубках.
Все про Спорт ру вчера в 13:44
Музыка
Little Big выступят на концерте «Евровидения» в мае
Петербургская группа Little Big 16 мая выступит на онлайн-концерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом в качестве альтернативы конкурсу "Евровидение-2020", который отменили из-за пандемии коронавируса.
Новая Кубань вчера в 05:10
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как приблизить окончание самоизоляции
В Роспотребнадзоре рассказали, что необходимо делать для того, чтобы приблизить окончание режима самоизоляции.
RT на русском 16 апреля в 22:07
Общество
В России за сутки умерли 40 человек с коронавирусом
В России за последние сутки 40 человек умерли от коронавируса COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 03:49
Здоровье
На Украине сотни новых случаев COVID-19, число погибших растёт
На Украине за сутки коронавирус подтверждён у 397 новых пациентов, общее число заражённых в стране достигло 4161.
Rusvesna.su 16 апреля в 03:22
Общество
Собянин рассказал о запасе прочности медицинской системы в Москве
РИА Новости вчера в 11:59
Происшествия
Замглавы Хакасии задержан по делу о крупной взятке
В Хакасии задержан исполняющий обязанности замглавы республики Сергей Новиков.
BFM.ru 01:25
Политика
Путин продлил срок действия истекающих паспортов и водительских прав
Президент Владимир Путин подписал указ о продлении срока действия паспортов и других удостоверений личности.
РБК 04:07
Транспорт
Собянин продлил до мая действие пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая действие пропускного режима в столице.
Ведомости 03:30
Шоу-бизнес
Губерниев назвал Баринова «артистом-вруном»
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал Валерия Баринова «артистом-вруном» после того, как актер заявил, что телеведущий звонил ему и заявлял, что тот его унизил и оскорбил.
ФАН вчера в 12:17
Происшествия
Число жертв авиакатастрофы под Хабаровском выросло до четырех
Число погибших в крушении легкомоторного самолёта под Хабаровском увеличилось до четырёх человек, сообщили "Интерфаксу" в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
Интерфакс 02:14
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях в пропускном режиме.
Вести.Ru 03:07
Общество
Минпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года.
Газета.Ru вчера в 05:46
Здоровье
В Пензе еще две больницы готовятся принять пациентов с инфекцией
ПензаИнформ вчера в 11:30
Кино
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французская компания-разработчик Ubisoft запустила в производство фильм, который расскажет о пожилых киберспортсменах.
News.ru вчера в 08:42
Общество
Нобелевский лауреат указал на искусственное происхождение коронавируса
Известия вчера в 14:17
Политика
Дума проверит наличие гражданства США у депутата-коммуниста
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить наличие гражданства США у депутата от КПРФ Дениса Парфенова после заявлений одного из парламентариев, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:35
Армия и оружие
Эпидемия коронавируса может сорвать учения НАТО на границах с РФ
Пандемия коронавируса грозит сорвать очередные учения НАТО на границах с Россией.
Российская газета вчера в 09:50
Экономика
Центробанк отказался раздавать россиянам деньги просто так
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина отказалась считать одним из способов преодоления текущего кризиса так называемые вертолетные деньги — концепцию, в рамках которой гражданам раздают деньги просто так.
Lenta.ru вчера в 06:12
Армия и оружие
США возрождают самолет-разведчик U-2
Lockheed Martin получил от ВВС США 50 миллионов долларов на модернизацию одного из символов холодной войны, высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady.
Российская газета 16 апреля в 04:17
Армия и оружие
Турчинов поставил себе в заслугу создание «ракетного щита» Украины
Газета.Ru вчера в 22:19
Политика
Мэр Праги ответил на уголовное дело в России за снос памятника Коневу
Мэр Праги Зденек Гржиб назвал недопустимым возбуждение уголовного дела Следственным комитетом России в связи с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу в столице Чехии.
РБК 16 апреля в 10:05
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия вчера в 22:33
Общество
В МЧС рассказали, какие респираторы следует носить при коронавирусе
В МЧС России рекомендуют использовать при появлении симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 респираторы и фильтрующие полумаски без клапана выдоха, что позволит не заразить других людей.
RT на русском вчера в 22:13
Здоровье
Город Ершов в Саратовской области закрыли на карантин
Власти Саратовской области ввели режим карантина в Ершове, где выявили 15 случаев коронавирусной инфекции, въезд и выезд из города запретили, проводится дезинфекция зданий, сообщило министерство информации и печати области.
РИА Новости вчера в 05:30
Общество
Спрогнозирован возможный дефицит кофе из-за эпидемии коронавируса
Lenta.ru вчера в 22:24
Общество
Депутаты Москвы и Петербурга инициировали выплаты всему населению
Депутат Мосгордумы от "Справедливой России" Михаил Тимонов заявил, что группа депутатов Москвы и Петербурга предложила организовать выплаты всем гражданам страны в связи с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 10:10